En los vehículos de inyección electrónica encontramos sistemas que se encargan del buen funcionamiento y del rendimiento del motor, entre ellos tenemos el sistema ECCS (sistema de alimentación y control de emisiones) este sistema esta compuesto por diversos componentes (la ECU, Sensores y Actuadores) que se encargan de regular la mezcla de aire-combustible de tal forma que esta sea la ideal para el buen funcionamiento del motor y que a la hora de ser quemada no emita gases contaminantes que atenten con nuestro medio ambiente.

La unidad de control electrónico (ECU) es la encargada de determinar la cantidad de combustible que es inyectado en la cámara de combustión, esto lo hace teniendo en cuenta el tiempo de apertura de la válvula de admisión. La cantidad de combustible inyectado es un valor que este preestablecido por las condiciones de funcionamiento del motor determinadas por las señales de entrada que entregan los sensores CKP y el MAF indicando las RPM (Revoluciones por minuto) del motor y el flujo de aire que pasa por el colector de admisión.

Adicionalmente, la cantidad de combustible inyectado en la cámara de combustión es compensado con el fin de mejorar el rendimiento del motor bajo diversas condiciones de funcionamiento ya sea en un arranque en frío o en aceleraciones bruscas.

Para lograr tener un mejor control en la relación de la mezcla aire-combustible los vehículos tienen un sistema de retroalimentación el cual está diseñado para controlar con precisión la relación de la mezcla a un punto estequiometrico, para que el catalizador pueda reducir las emisiones de CO, HC, y NOx. Este sistema usa un sensor en el múltiple de escape conocido como sensor de oxigeno o sonda lambda el cual es utilizado para informar cuando la mezcla esta pobre o rica teniendo en cuenta los gases que salen por este múltiple, ayudando a la ECU a comprobar la relación aire-combustible. La unidad de control ajusta la amplitud del pulso de inyección de acuerdo con el voltaje del sensor, de esta forma la relación de mezcla estará dentro del rango de la relación estequiometrica aire-combustible. Esta etapa se refiere a la condición de control de lazo cerrado.

La condición de control de lazo abierto se refiere a aquella bajo la cual la ECU detecta un mal funcionamiento del sensor de gases de escape o insuficiente activación de este sensor a baja temperatura del motor, en cualquiera de estas condiciones el sistema de control de retroalimentación se detiene manteniendo estable la combustión.

El sistema de control de retroalimentación de la relación de mezcla registra la señal transmitida por el sensor de gases de escape. Esta señal de retroalimentación es enviada después a la ECU para controlar la cantidad de combustible a inyectar. Dado así la relación de mezcla teórica. Sin embargo la relación de mezcla básica no necesariamente esta controlada como originalmente se diseño. Esto es debido a errores de fabricación y cambios durante la operación de las partes del sistema ECCS (sistema de alimentación y control de emisiones) que afectan directamente la relación de la mezcla.

Por consiguiente la diferencia entre las relaciones de mezcla básica y teórica se registrara en este sistema. Esta es manejada en términos de tiempo que dura la inyección compensando así automáticamente la diferencia que exista entre las dos relaciones.

