Por Hugo Laveen

Por dos años, Ismael Delgado fue una de las imágenes más conocidas del Nuevo Movimiento Santuario, pero el pasado 23 de agosto cuando manejaba a su hogar en Phoenix, fue detenido. Ahora ha sido deportado a México, por la fronteriza Nogales, según informó su pastor en un comunicado.

Delgado, de 47 años de edad, había recibido refugio en la Iglesia Shadow Rock United in Christ, ubicada al norte de la 9 Avenida en Phoenix, por dos años. Sin embargo, se vio precisado a trabajar para sostener a su familia: su esposa Gabriela y sus hijos Ismael de 25 años y Melanie de 18.

“Las circunstancias de fue detenido Ismael por los funcionarios de ICE no son difíciles de entender”, afirmó el reverendo Ken Heintzelman, pastor de Shadow Rock UCC.

Heintzelman dijo que la permanencia de Delgado en la iglesia por casi dos años, fue aumentando la ansiedad por proveer para su familia y decidió jugársela, saliendo a hacer trabajos de landscaping.

Sin embargo, el miércoles 23 de agosto, cuando se dirigía a su vivienda fue detenido por agentes de ICE y cinco horas más tarde deportado a Nogales desde donde pudo comunicarse con el pastor.

Heintzelman mencionó que cuando Ismael fue detenido los agentes de ICE le dijeron que sabían todo sobre él, que conocían a su esposa, sus hijos, su casa y los autos en los que se transportaban.

Delgado, originario de Sonora, México, radicaba en Phoenix desde 1991. Durante el año 2009 fue detenido por DUI, y tras un mes de arresto, el Sheriff Joe Arpaio lo entregó a Migración. En el centro de detenciones de Florence inició un proceso migratorio que le permitió un permiso de trabajo, pero cuando este venció, decidió refugiarse en la iglesia del norte de Phoenix.

Heintzelman compartió la noticia de la deportación de Delgado en una carta dirigida a su congregación y confirmó su compromiso de seguir apoyando para que las familias permanezcan unidas y no sean separadas por las leyes migratorias.

Delgado vivió en el campus de Shadow Rock junto con Sixto Paz, quien se encuentra refugiado allí y el cuarto a quien la congregación UCC ofreció santuario.

Más recientemente, el 27 de agosto, la iglesia Shadow Rock dio a conocer que recibió a José Mora Navarrete en su iglesia en santuario.

Navarrete, de 25 años, llegó a este país cuando era niño, está casado con Carmen, una ciudadana estadounidense y está a la espera de que se considere la posibilidad de ser beneficiario de DACA.

“Estamos comprometidos a abogar por una reforma migratoria integral, justa y compasiva, queremos mantener a las familias unidas y a las personas seguras”, afirmó Shadow Rock UCC en un comunicado.