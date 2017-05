Local

Un jardinero del oeste del Valle está siendo llamado un héroe. Él ayudó a un hombre de 89 años de edad que se había caído en su patio trasero y no podía levantarse por más de 14 horas.

Manny Hernández ha manejado alrededor del campo de Golf Pebblebrook en Sun City West, cientos de veces, pero el sábado pasado, se dio cuenta de algo que no estaba bien.

Al principio vi a este caballero -dijo Hernández-. “Pensé que estaba diciendo hola, entonces lo miré más de cerca, él estaba en el suelo agitando para pedir ayuda.”

Un dueño de casa estaba abajo en su patio trasero, sangrando, con un corte profundo en su cabeza.

El hombre había tropezado con una manguera la noche anterior, y no podía levantarse. Hernández corrió a ayudar y llamó al 911. “Estaba muy contento de verme”, dijo Hernández. “Él estuvo allí por lo menos 14 horas.”

El jardinero se quedó allí y confortó al hombre hasta que llegó una ambulancia.

Hernández no es ajeno a situaciones de vida o muerte. Hace unos años, ayudó a salvar la vida de otra persona. “Le di a un hombre CPR en el green 18”, dijo Hernández. “Tuvo un infarto cardiaco.”

Hernández no se considera un héroe. Sin embargo, su esposa Irma dijo que su marido siempre está ayudando a otros.

“Estaba en el lugar correcto en el momento adecuado”, dijo Irma Hernández. “Me siento bien con el hecho de que fue capaz de ayudar a alguien”.