Por Leonardo Reichel

Laveen, AZ.- Hace 47 años que Arizona comenzó a disfrutar la mexicanísima fiesta charra. Las suertes y maniobras de los «hombres de a caballo», el elegante traje típico de los charros y las chinas, la armónica relación entre el mexicano y la más noble de las bestias, su caballo.

Don Jesús M. Salgado recuerda de sus años de juventud, cuando vivió 10 años en la Ciudad de México, la fiesta charra en el Rancho Grande de la Villa. El universo simbólico de la charrería que representa la hombría del mexicano. Las escaramuzas, un arte extraordinario de valor y lucidez, donde hombre y caballo juegan su suerte. Imágenes que reviven la vida en el rancho, que en la medianidad del siglo pasado se dio a conocer al mundo, gracias a la magia del celuloide y donde verdaderos charros como Jorge Negrete, dieron a conocer la belleza de nuestra vida rural.

El señor Salgado, que recibió a Prensa Hispana en su hogar, al que se conoce como el Rancho del Arbolito en Laveen, recordó que en 1966 dejó su tierra querida y emigró a Arizona, siguiendo el consejo de un hermano. Por entonces, los «hombres de a caballo» en Arizona que daba colorido a los desfiles públicos, que KIFN la voz mexicana reseñaba con emoción, eran puros cowboys. Y así transcurrió la década de los sesentas.

Él recuerda que en 1970 aprovechó una oportunidad de visitar su natal Arcelia, Guerrero, y de regreso al pasar por Ixtlán del Río, Nayarit, su camioneta venía cascabeleando, por lo que se detuvo por ayuda. El mecánico le invitó a quedarse al menos por esa noche y pudo disfrutar una fiesta con mariachi y suertes de charrería.

Fue entonces cuando don Jesús conoció a «El Charro», un hermoso caballo Ruano Oriballo que era además de imponente y hermoso, todo un campeón en el lienzo. Su dueño, por andar de fiesta en fiesta y de flor en flor, hasta a la mujer había perdido, y esa noche le confió: «hermoso mi campeón El Charro, pero lo voy a vender».

-¿Y cuanto quiere por él?- preguntó Salgado, imprecionado por el brioso animal.

-¡Doce mil pesos!

-Es mucho -dijo Salgado-, con esa cantidad puedo comprar varios…

-Pero no de la rienda charra -replicó el caballerango, y era verdad.

Salgado recuerda que le dejó 150 dólares en prenda, después de «apalabrarlo», y quedó de regresar por él, a lo sumo en un mes. «Me vine a Phoenix y empeñé lo que pude, regresé y me lo traje. Pasarlo no fue fácil, porque en esos meses había cuarentena por la encefalítis equina; pero mi caballo, ´Él Charro´, que era originario de San Miguel el Alto, Jalisco, a las 9 de la mañana del 9 de septiembre de 1970, llegó a Arizona, y con él yo era todo un charro, porque bien entrenado, él solo sabía hacer las suertes de la escaramuza.

Al poco tiempo, me fui a ver al cónsul de México que era don Alfonso Fuentes Ruiz para pedir su apoyo y contactar a la Federación de Charros de México y fundar la primera Asociación de Charros de Arizona, la «Valle del sol»; en ella estuvieron también Ramón Oquitoa, Gabriel Velázquez, Juan García y Santiago Jim Campos, Benito Moreno R., Benjamín Moreno Hill, Rogelio Torres, daniel González, Leonardo García, Felipe Pérez y Aquiles Salgado.

Yo me fui a la Ciudad de México y visite la Federación Charra donde solicité a su dirigente don Felipe Díaz Barragán la incorporación de la Asociación Charra «Valle del Sol», que era la primera en Arizona y él la aceptó emocionado, porque eramos el último estado en el suroerste de los Estados Unidos que no la tenía. El 5 de enero de 1972 fuimos federados.

El 18 de febrero de 1972 fuimos registrados en el Estado de Arizona; y don Víctor Salazar nos rentó un terreno por la calle Broadway, a espaldas del Salón México, donde fundamos nuestro primer lienzo, en una ceremonia muy bonita donde vino a cantar Gilberto «Sahuaripa» Valenzuela.

Al año siguiente se fundó la Asociación de Charros de Phoenix del señor Gilberto Romero que venía de Tucson y después se integró otra asociación charra en Casa Grande. «En 1973 fui nombrado Primer Vocal de la Federación Mexicana de Charrería», comenta con orgullo.

Su caballo, «El Charro» murió en 1986. Ahora sus hijos han integrado la Asociación de Charros «Los Potrillos» y para este 24 de febrero, celebrarán la llegada de la Charrería a Arizona y simultáneamente el día de la bandera mexicana.

La celebración será en el rancho «El Arbolito» del 6725 West Lower Buckaye de dos a seis de la tarde, y habrá mucho entretenimiento, bailes folklóricos y un desfile de artistas con las mejores voces de la música vernácula en el valle.