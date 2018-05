Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una porción considerable del juicio que envió a prisión a Jodi Arias de por vida, por la muerte de su ex novio en 2008, fue envuelta en secreto.

Una máquina de ruido blanco se encendió regularmente durante el juicio de sentencia de Arias hace tres años para evitar que los espectadores oyeran lo que los abogados discutían mientras se acurrucaban alrededor del banco del juez. En otras ocasiones, no se permitió al público en la sala del tribunal, como cuando un juez permitió que un testigo asustado testificara a puertas cerradas sin revelar que la persona en cuestión era Arias.

Ahora, Arias busca más secreto: sus abogados le pidieron el viernes a la Corte de Apelaciones de Arizona que prohíba al público tener acceso al escrito de apertura en su apelación.

“El contenido del escrito de apertura puede poner en peligro a algunos miembros del público, dado el continuo interés en este caso por parte del público y los medios”, escribieron sus abogados, sin explicar cuál era el peligro y quién se vería afectado por su publicación.

Peg Green, un abogado que representa a Arias, no respondió de inmediato el martes a un correo electrónico en el que solicitaba explicaciones sobre su intento de mantener el resumen privado.

Mia García, vocera de la procuraduría general de Arizona, que ahora está manejando el caso Arias, dijo que la agencia se opone a la solicitud de Arias.

Arias está cumpliendo cadena perpetua por su condena de asesinato en primer grado por la muerte en 2008 de Travis Alexander en su casa en Mesa.

Los fiscales dijeron que Arias atacó a Alexander en un ataque de celos después de que él quisiera terminar su romance y planeó un viaje a México con otra mujer. Arias ha reconocido haber matado a Alexander, pero afirmó que fue en defensa propia después de que la atacó.

La fase de culpabilidad del juicio de Arias finalizó en 2013 con los jurados que la condenaron, pero que impidió el castigo. Un segundo juicio por sentencia comenzó a finales de 2014 y se extendió a principios de 2015, lo que también resultó en un punto muerto del jurado. Eso requería que la Jueza del Tribunal Superior Sherry Stephens condenara a Arias a prisión de por vida.

El caso estuvo marcado por el secreto después del primer juicio, que se convirtió en un circo de los medios de comunicación, ya que los detalles violentos y salaces sobre Arias y Alexander se transmitieron en vivo por todo el mundo.

A pesar de sus reservas sobre testificar durante el nuevo juicio de sentencia, Arias había cortejado activamente desde que fue arrestada en 2008. Hizo entrevistas en “48 Hours” y “Inside Edition” de TV después de su arresto y estuvo en el estrado durante varias semanas durante el juicio en el que fue declarada culpable de asesinato.

Ella también hizo una serie de entrevistas con los medios luego de ser condenada.

En el nuevo juicio por sentencia, Stephens celebró repetidas audiencias secretas y expulsó a miembros del público de la sala de audiencias cuando el primer testigo llamado en defensa de Arias subió al estrado.

En ese momento, el juez no reveló la identidad del testigo, diciendo solamente que la decisión de cerrar la sala del tribunal era difícil pero necesaria porque el testigo no testificaría en público.

Un mes después, el Tribunal de Apelaciones de Arizona descartó la decisión de Stephens de permitir que el testigo no identificado testifique en un tribunal cerrado. Eventualmente, se reveló que la persona que testificaba en privado era Arias.