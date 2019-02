Fundador de MASO y de Chicanos por la Causa; compañero de César Chavez y Bill Soltero; supervisor del condado y legislador en ambas cámaras de Arizona.

Por Leonardo Reichel Urroz

Por el año de 1902, El Paso & Northeastern Railroad construía sus redes por el centro de Nuevo México, y 102 millas al sureste de Albuquerque, los rancheros los rancheros Blas y Espiridón Durán poseían un pozo de agua, que abastecía a los trabajadores ferroviarios, con lo que se instaló un campamento de trabajadores, donde al paso del tiempo se instalarían los talleres ferroviarios.

En ese lugar, que en honor a sus fundadores llevó el nombre de Durán, Nuevo México y que en la actualidad es casi un pueblo fantasma, nació el 8 de diciembre de 1939, el pequeño Joe Eddie López, hijo de Frank López y Aida Jaramillo.

Cuando en 1945 el ferrocarril movió sus talleres hacia el sur a Carrizozo, de los dos centenares de habitantes de Durán solo pudieron quedarse los dueños y vaqueros de los ranchos ganaderos. El resto tuvo que emigrar a otras latitudes.

Los López Jaramillo se trasladaron a Colorado donde se levantaban las cosechas del betabel, la manzana y el tomate y tiempo después a Clovis, Nuevo México donde había trabajo en las pizcas del algodón y el cacahuate. Vino luego la necesidad de emigrar a California por corta temporada, asentándose en Salinas, de donde partían siguiendo las cosechas de frutas y verduras.

Antes de que Joe Eddie López cumpliera nueve años, su familia llegó a Arizona, donde el tío Leonardo Mendoza era mayordomo en el Rancho Arrowhead de Glendale, donde había trabajo en el cultivo de la vid y donde él tuvo oportunidad de cursar su escuela elemental. Después, para estudiar su High School se trasladaba a Peoria, donde se graduó en 1957 y pudo asistir por tres años a la Escuela de Maestros de la Universidad Estatal de Arizona.

Con la década de 1960 la población mexico-americana inició el Movimiento Chicano. Una lucha en defensa de los derechos civiles y encausada a empoderar a la población estadounidense de ascendencia mexicana.

Joe Eddie López recuerda que hacia 1967, “venían dos estudiantes de California, visitando las universidades del suroeste, convocando a la formación de organizaciones estudiantiles”. En Arizona quienes hicieron suya esa causa fueron el propio Joe Eddie López su esposa Rose Marie Durán-López, el estudiante de Tecnología Aeronáutica de ASU Ascensión Caballero Nájera “Sonny”, quien además era supervisor de Food City en el vecindario de Las Cuatro Milpas y Miguel Montiel, quienes fundaron el comité local de la Organización Estadiantil México Americana (MASO, por sus siglas en inglés).

“Más tarde se unirían otros estudiantes y personas de la comunidad que apoyaban El Movimiento, como Terry Cruz, Zobeida Fritz, Hilda Valle, Carolina Rosales, Agustín Cardona, Abe Arvizu y las señoras Díaz y González, cuya presencia daba mayor seriedad y respeto al movimiento; ya que en esos años la palabra ‘chicano’ no era bien vista, y nuestra efervescencia social había tomado el nombre de Chicanos por la Causa”, recuerda.

Coincidentemente, ese año César E. Chávez había iniciado los esfuerzos de organización del movimiento campesino en Arizona y visitaba muy seguido. “Él nos pidió que hiciéramos una junta para buscar el apoyo de la base estudiantil; desde entonces fue nuestro mentor, el nos ayudó a dar forma a Chicanos por la Causa y nosotros lo ayudamos a organizar grupos de trabajadores en los ranchos”.

Chicanos por la Causa fue incorporada por la agencia estatal dos años después, en febrero de 1969. “El próximo mes de abril vamos a celebrar los 50 años de existencia de la organización”, dijo Joe Eddie López, quien por cuatro o cinco años fue el presidente de la organización.

Joe Eddie López se integró a la organización de César Chávez y a la Unión de Trabajadores 383 que en Arizona lideraba Bill Soltero, y constantemente viajaba a Washington a cabildear (lobby) contra las leyes que afectaban a los trabajadores y en pro de nuevas leyes favorables al movimiento.

En Chicanos por la Causa, seguía siendo miembro de la directiva de la Organización de Hogares, donde se luchaba por vivienda para familias de bajos recursos. Sus responsabilidades y pasión en el movimiento lo habían apartado de la Escuela de Maestros, encaminándolo hacia la vida política y legislativa.

En otras actividades, Joe Eddie López completó un programa de aprendizaje de cinco años y trabajó como oficial en servicio de transporte de vapor como miembro del Local 469 de Trabajadores de Plomería, Pipefitters y Refrigeración, y se desempeñó como Representante Comercial para los Trabajadores de la Construcción, Producción y Mantenimiento 383, de Bill Soltero, y trabajó como Administrador de Acción Afirmativa para el Departamento de Transporte de Arizona.

En 1972 el movimiento había comprendido la necesidad de luchar por posiciones políticas, para poder influir donde se tomaban las decisiones que afectaban a la comunidad, pero ninguno de los líderes se interesaba en sí, por los puestos. En 1972, Joe Eddie López aceptó hacer campaña por una posición en el Condado y Alfredo Gutiérrez para el Senado Estatal. Ambos triunfaron.

En 1972, López fue elegido miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa en representación del Distrito # 22. Esos triunfos animaron a muchos otros mexico-americanos para participar como candidatos a puestos de elección popular; el Movimiento ofrecía educación comunitaria y los voluntarios registraban gente los fines de semana.

Tanto Joe Eddie López en el condado como Alfredo Gutiérrez en el senado, lograron importantes cosas para la comunidad y su participación abrió puertas. “Ahora tenemos gente de la comunidad en muchos puestos, en la Ciudad, en el condado, en educación, en el Estado, tenemos más poder en elegir energías políticas, más poder en personas registradas para votar.

López dejó esa posición en el condado en 1976 para postularse para un cargo al Congreso Federal, pero el distrito era muy grande y no había suficientes recursos, no tuvo éxito. Los años siguientes se mantuvo activo en la organización de trabajadores y campesinos, con César Chávez y Bill Soltero, y en 1990, López se convirtió en el primer mexicano-estadounidense elegido para la Junta de Educación del Distrito Escolar de Phoenix Union High. Ocupó este cargo hasta 1996, tiempo durante el cual expresó su interés de por vida en la reforma educativa y la educación bilingüe.

En 1990 Earl Wilcox Tellez había dejado una posición en la Casa de Representantes para buscar la de Juez de Paz en el Sur de Phoenix; fue reemplazado por Joe Eddie López, quien en 1991, fue electo a la Cámara de Representantes del Estado de Arizona, donde permaneció hasta 1996. Ese año fue electo al Senado Estatal donde sirvió hasta 2006; alcanzando importantes logros sobre todo en materia educativa, donde impulsó la educación bilingüe y la aprobación de recursos para que más jóvenes latinos acudieran a la universidad; así como en programas de asistencia médica para nuestra gente; lo que no era fácil, ya que para entonces vientos de racismo ondeaban en la legislatura.

La falta de éxito que se marcó ese año en el campo legislativo; y el deseo de retribuir a su familia, un poco del tiempo que al estar absorto en el movimiento durante décadas no les había dedicado; lo llevó a retirarse. Desde entonces está dedicado por completo a su esposa Rosy Marie y a sus hijos Debra y Eddie, así como una nieta que vive con ellos y es como una tercera hija. Eddie su hijo, es ingeniero y ya casado radica en California.

“Soy feliz, ahora puedo preparar comida para mis nietos”, comenta. Su hogar es muy agradable pero austero, y es que durante todos esos años, se dedicó a servir, no a hacer dinero. Ese es Joe Eddie López.

Antes de concluir la visita a la intimidad de su espacio familiar le pedimos un mensaje a nuestros lectores. “Hay muchas cosas –dijo–. Quisiera primeramente dar el mensaje de que todos tenemos responsabilidad de tratar de mejorar a la comunidad en que existimos. Decirles que no es bueno dar el todo, que dejen tiempo para sus familias y amigos, con ellos naces y vas a seguir viviendo con ellos. Que se registren y voten, que participen como voluntarios en los programas para mejorar a la comunidad. Que se mantengan informados de lo que pasa, para que puedan reaccionar oportunamente cuando la comunidad lo requiera”.