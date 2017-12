Nacional

Fuentes del Senado le dicen que han estado preocupados por el senador John McCain recientemente, luego de una semana en la que el republicano de Arizona fue excluido del Senado para abordar los efectos secundarios de su tratamiento para el cáncer cerebral.

Las fuentes describieron a McCain como cada vez más frágil y dijeron que no ha hablado en reuniones recientes del Partido Republicano como lo había hecho antes, además de su ausencia esta semana para recibir tratamiento en el Centro Médico Walter Reed.

Una fuente dijo que McCain siempre solía hablar en estas reuniones y que no lo ha hecho recientemente. La fuente no estaba comentando sobre la agudeza mental de McCain, sino sobre su nivel de energía, y señalando que su falta de participación no era normal.

La senadora Lindsey Graham de Carolina del Sur, la mejor amiga de McCain en el Senado, dijo que habló con Cindy McCain el miércoles sobre la salud de su esposo.

“Está recibiendo tratamiento por los efectos secundarios de la terapia”, dijo Graham. “Me siento muy bien sobre la forma en que el tratamiento está afectando su cáncer subyacente. Pero el tratamiento tiene una desventaja. Por lo tanto, está tratando de descansar. Estoy muy seguro de que volverá y continuará participando durante mucho tiempo.”

Graham dijo que no habló con la esposa de McCain, Cindy McCain, sobre la posibilidad de que el senador regrese la próxima semana para una votación tributaria; él solo recibió una actualización sobre su salud. Dijo que esperaba hablar con McCain el jueves o verlo en persona pronto.

“Lo principal en lo que me enfoco es en mejorarme. John, tómate un poco de tiempo. Descansa. Está bien”, dijo Graham. “Tómese un día o dos. Ha tenido un gran horario en el Senado. Y espero que se tome un tiempo para reagruparse, hacer un poco de rehabilitación en su pierna, y regresar y participar de una manera que solo el Senador McCain pueda participar.”

McCain recibió tratamiento médico el mes pasado por una pequeña rotura en el tendón de Aquiles derecho que lo obligó a usar una bota para caminar.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo el jueves que los republicanos están siendo “flexibles” respecto de los tiempos de los votos finales sobre un gran proyecto de reforma tributaria debido a ausencias relacionadas con la salud del Senador, y dijo que habló con el líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell.

“Simplemente somos flexibles para honrar sus preocupaciones sobre la gestión de su cronograma y algunas posibles ausencias”, dijo Ryan.

McCain, de 81 años, tiene cinco meses de tratamiento por cáncer cerebral. Fue diagnosticado en julio con un glioblastoma primario, un tipo de tumor cerebral. Se sometió a una cirugía para extirpar un coágulo de sangre asociado con el tumor en la Clínica Mayo en Phoenix, y los resultados de laboratorio de esa cirugía confirmaron la presencia de cáncer cerebral asociado con el coágulo de sangre.

McCain regresó a Walter Reed esta semana para recibir tratamiento que su oficina dijo que estaba relacionado con los efectos secundarios de su terapia contra el cáncer.

El senador de Arizona Jeff Flake dijo que él también habló con Cindy McCain el miércoles por la noche sobre la salud de su esposo.

“Esperamos que regrese”, dijo Flake a los periodistas. “Espero que vuelva. Obviamente se está recuperando de los efectos del tratamiento y por eso esperamos que regrese”.

A lo largo de su tratamiento, McCain ha mantenido su reputación como el “inconformista” del Senado, que estuvo en exhibición en julio, cuando McCain regresó memorablemente del tratamiento contra el cáncer para ingresar al Senado y emitir su voto negativo contra el republicano esfuerzo para derogar partes de la ley de asistencia sanitaria distintiva del presidente Barack Obama.

McCain ha sido una espina en el bando del presidente Donald Trump, quien había criticado a McCain en 2015, cuestionando el estado de héroe de guerra de McCain y diciendo que prefiere aquellos que “no fueron capturados”.

En un discurso en Filadelfia en octubre de este año, McCain contraatacó a Trump con un completo rechazo a la opinión de Trump sobre el papel de Estados Unidos en el mundo.

“Temer al mundo que hemos organizado y dirigido durante tres cuartos de siglo, abandonar los ideales que hemos avanzado en todo el mundo, rechazar las obligaciones del liderazgo internacional y nuestro deber de seguir siendo ‘la última mejor esperanza de la tierra’ para el bien de un nacionalismo espurio a medio cocinar por gente que preferiría encontrar chivos expiatorios que resolver problemas es tan antipatriótico como un apego a cualquier otro dogma cansado del pasado que los estadounidenses consignaron al cenagal de la historia “, dijo entonces McCain.

El miércoles, McCain pronunció un reproche de Trump a través de Twitter, instándolo a suspender sus afirmaciones de “noticias falsas” y diciendo que Trump “debe entender su retórica dañina solo autoriza a los regímenes represivos a encarcelar a los periodistas y silenciar la verdad”.

El glioblastoma es un tumor agresivo que le quitó la vida a Beau Biden, hijo del ex vicepresidente Biden, en 2015.

Biden habló emocionalmente con la hija de McCain, Meghan McCain, en “The View”, de ABC, recordando cómo su padre había ayudado a cuidar a sus hijos Hunter y Beau décadas antes.

“Mira, una de las cosas que le dio valor a Beau, mi palabra, fue John (McCain). Tu padre, puedes recordar cuando eras pequeño. Tu padre se hizo cargo de mi Beau”, le dijo Biden a Meghan McCain, sosteniéndola mano.

Él habló sobre cómo los dos se habían enfrentado en la carrera presidencial de 2008. “Somos como dos hermanos que de alguna manera fueron criados por padres diferentes o algo por nuestros puntos de vista”, dijo Biden. “Incluso cuando tu padre se enojó conmigo, me dijo que debería largarme de la boletería, y ¿recuerdas lo que dije sobre tu padre? Dije, lo sé, y lo digo sinceramente, sé que si cogí el teléfono esta noche y llamó a John McCain y dijo: “Necesito tu ayuda, ven”, subiría en un avión y vendría. Y lo haría por él”.