Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.— La policía de Chandler está investigando la muerte de un hombre de 20 años.

El deceso ocurrió cerca de las 10 de la noche del miércoles en un estacionamiento cerca de la Avenida Arizona e Ivanhoe, que se encuentra al sur de Ray Road.

Según el detective Seth Tyler, el centro de despacho de Chandler recibió varias llamadas al 911 sobre un tiroteo en la zona.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a la víctima tirade sobre la calle a la vuelta de la esquina de un mercado de comida mexicana. Fue declarado muerto en el lugar.

No está claro qué llevó al incidente, pero el tirador está suelto.

“Los investigadores encontraron que varios individuos huyeron en un vehículo de pasajeros de cuatro puertas después del tiroteo”, dijo Tyler el jueves por la mañana.

En este punto, la policía no ha identificado a la víctima y no tienen información de los sospechosos.

“Los detectives están trabajando activamente en el caso”, dijo Tyler.

Actualizaremos esta nota a medida que haya más información disponible.