Surprise, AZ. Miles de adolescentes del Valle acaban de graduarse de la escuela secundaria, incluido un joven de 18 años que superó todas las probabilidades para pasar la línea.

Colton McMurdie nunca pensó que pasaría su último año en una silla de ruedas. “Ha sido una montaña rusa emocional el año pasado”, dijo Tara McMurdie, la madre de Colton.

Hace 14 meses, un terrible accidente automovilístico dejó a Colton parcialmente paralizado de la cintura para abajo. “Volvía de Lake Pleasant con algunos amigos, había perdido el control después de que se le hubiera estropeado un neumático en su camión”, dijo Aaron McMuride, padre de Colton.

Colton conducía a su casa en 211th Avenue y Joy Ranch Road en Wittmann el 25 de marzo de 2017 cuando se le tronó la rueda trasera izquierda. El Toyota 4Runner de Colton dio la vuelta 10 veces durante el choque. Fue expulsado de su SUV a 70 millas por hora.

Colton pasó dos meses en el Phoenix Children’s Hospital y pasó por casi una docena de cirugías durante ese tiempo. “Es una historia milagrosa, la cantidad de trauma que recibió es increíble”, dijo Aaron.

Durante una semana típica, Colton pasa cinco días en fisioterapia en Guidry Physical Therapy en Surprise. Él trabaja sin parar para recuperar la fuerza física y la confianza. Colton ha estado confinado a una silla de ruedas desde el accidente, pero se propuso caminar por el escenario en su graduación de Imagine Prep en Surprise.

“Cuando dicen que es un maratón, no un sprint, realmente lo es y debes estar en él a largo plazo”, dijo Colton.

Después de meses de terapia y práctica, Colton llegó a su día de graduación, la prueba más importante de su carrera en la escuela secundaria. “Tuve un objetivo a principios de año para cruzar el escenario, así lo haré”, dijo.

“El hecho de que va a cruzar el escenario para obtener ese diploma significa mucho más para nosotros que el diploma en sí”, agregó Tara.

Mientras Colton se prepara en su casa para irse a la graduación, Tara se emociona. “Ya lloró una vez”, dice. Colton y Tara se dicen “Te amo” antes de irse a la graduación.

A medida que se acerca el momento de graduarse en CCV Surprise, los nervios se ponen en juego. Colton sabe que todos los ojos estarán puestos en él mientras camina por el escenario. Sus compañeros de clase no lo han visto caminar desde antes del accidente.

Cuando los nombres son llamados, Colton está listo para su gran debut en dos pies. “¿Puedo salir?”, Dijo.

El momento en que ha practicado y trabajado duro finalmente está aquí.

“Colton McMurdie”, grita el locutor.

Colton se levanta de su silla de ruedas, agarra su andador y camina por el escenario para recibir su diploma. Todos en la multitud se ponen de pie mientras Colton sonríe mientras le da la mano al director de la escuela.

La familia de Colton mira orgullosamente desde el medio de la iglesia con lágrimas que ruedan por sus rostros. “Eso fue increíble”, dice Tara.

Después de que termine la graduación, Tara tiene la misión de reunirse con Colton y darle un gran abrazo. “Mamá, no más”, le dice Colton a Tara, que todavía tiene lágrimas en los ojos.

Los padres de Colton y las hermanas cariñosas aún están tan entusiasmados con la ceremonia. Están muy orgullosos de su nuevo graduado y del trabajo duro y la determinación que ha demostrado desde su accidente.

“Mi corazón está lleno de capacidad. Realmente siento que mi corazón podría estallar, eso fue increíble “, dice Tara.

Cuando el sol se pone en esta noche especial, el gran momento de Colton podría haber terminado, pero los recuerdos dentro de la iglesia se quedarán con él y su familia para siempre.

“Buena, muy buena, conmovedora experiencia para mí y para todos”, dice Colton.

Colton se dirige a la escuela de subastas este verano. Una vez que haya terminado, será un subastador a tiempo completo.