Por Hugo Laveen

Por tercera vez en dos meses, un juez federal derogó una orden de inmigración del presidente Donald Trump y usó el propio lenguaje de Trump contra él.

En un fallo el martes, el juez de distrito William Orrick citó a Trump para apoyar su decisión de bloquear la orden del presidente de retener fondos de “ciudades santuarios” que no cooperan con los funcionarios de inmigración estadounidenses.

Trump dijo que las ciudades del santuario ordenan un “arma” contra las comunidades que no están de acuerdo con su política migratoria preferida, dijo Orrick. El juez también citó una entrevista en febrero en la que dijo que el presidente amenazó con cortar el financiamiento a California, diciendo que el estado “de muchas maneras está fuera de control”.

El primer comentario fue la evidencia de que la administración pretendía que la orden ejecutiva se aplicara ampliamente a todo tipo de fondos federales, y no una olla relativamente pequeña de dinero de la donación como el Departamento de Justicia había argumentado, dijo el juez.

La segunda declaración mostró que los dos gobiernos de California que demandaron para bloquear la orden – San Francisco y el condado de Santa Clara – tenían buenas razones para creer que serían atacados, dijo Orrick.

El fallo de Orrick fue otro retroceso en la política de inmigración de la administración al acercarse a su centésimo día de gobierno a finales de este mes. La orden contra las ciudades santuario estaba entre una avalancha de medidas de inmigración que Trump firmó en enero, incluyendo una prohibición a los viajeros de siete países de mayoría musulmana y una directiva pidiendo un muro en la frontera mexicana.

Trump reaccionó a la decisión en Twitter el miércoles por la mañana, calificando la decisión de “ridícula” y diciendo que llevaría su pelea a la corte más alta, twitteando: “Nos vemos en la Corte Suprema”.

Trump twitteó: “Primero, el Noveno Circuito reina contra la prohibición y ahora golpea de nuevo en las ciudades del santuario, ambas reglas ridículas”.

Trump twitteó que el noveno circuito tiene “un terrible récord de ser derrotado (cerca del 80 por ciento)”.

Él dijo: “¡Solían llamar a esto” juez de compras! ” Sistema desordenado. ” Esa era aparentemente una referencia a la reputación liberal del 9no circuito ya las decisiones que a menudo han irritado a los conservadores “.

Las palabras de Trump también fueron citadas por jueces federales en Maryland y Hawai, quienes el mes pasado bloquearon su prohibición revisada de nuevas visas para personas de seis países de mayoría musulmana. El juez de distrito estadounidense Derrick Watson en Hawai y el juez de distrito estadounidense Theodore Chuang en Maryland dijeron que los comentarios de Trump apoyaban la alegación de que la prohibición estaba dirigida a los musulmanes.

El mandato preliminar de Orrick contra el orden de las ciudades del santuario permanecerá en su lugar mientras las demandas de San Francisco y Santa Clara se abren camino a través de la corte.

El gobierno no ha cortado aún ningún dinero ni ha declarado ninguna ciudad santuario de las comunidades. Pero el Departamento de Justicia envió cartas la semana pasada aconsejando a las comunidades demostrar que están en cumplimiento. California informó que podría perder 18,2 millones de dólares.

Orrick dijo que Trump no puede establecer nuevas condiciones en el gasto aprobado por el Congreso.

Incluso si el presidente pudiera hacerlo, esas condiciones tendrían que estar claramente relacionadas con los fondos en cuestión y no coercitivas, como parecía ser la orden ejecutiva, dijo Orrick.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, describió el fallo como otro ejemplo del “banquete del noveno circuito”.

La administración ha criticado a menudo el 9no circuito. Orrick no se sienta en ese tribunal, pero su distrito está en el territorio de la corte de apelaciones, que ha fallado contra una versión de la prohibición de viajar de Trump.

“La idea de que una agencia no puede poner en algunas restricciones razonables sobre cómo algunos de estos fondos se gastan es algo que se anulará con el tiempo, y vamos a ganar en el Tribunal Supremo en algún momento”, dijo Priebus.

El gobierno de Trump dice que las ciudades santuario permiten que los criminales peligrosos vuelvan a la calle y que la orden es necesaria para mantener al país seguro. San Francisco y otras ciudades del santuario dicen que convertir a la policía local en oficiales de inmigración erosiona la confianza que se necesita para que la gente denuncie el crimen.

El fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, elogió el fallo y dijo que el presidente estaba “obligado a retroceder”.

“Es por eso que tenemos tribunales para detener el exceso de un presidente y un fiscal general que o no entienden la Constitución o optaron por ignorarla”, dijo Herrera en un comunicado.