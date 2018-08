Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.¬ Un juez desestimó una demanda judicial del hijo adulto del saliente senador estadounidense Jeff Flake por los cargos de crueldad hacia los animales ahora desestimados en su contra en 2014 por el agotamiento por el calor de 21 perros en una perrera de Arizona operada por sus entonces suegros.

Austin Flake y su ex esposa Logan Brown perdieron su demanda contra el ex sheriff Joe Arpaio y el condado de Maricopa en un juicio a fines del año pasado. Desde entonces, sus abogados han solicitado otro juicio civil, esta vez contra el investigador del caso, argumentando que las autoridades no entregaron las pruebas clave que habrían influido en los miembros del jurado a favor de sus clientes.

Pero el esfuerzo por revivir la demanda fracasó el lunes cuando el juez federal de distrito Neil Wake dictaminó que los abogados de Flake y Brown no habían presentado ninguna prueba que demostrara que la detective María Trombi pretendiera privar a sus clientes de cualquier derecho constitucional. “Los Flakes han fallado y continúan sin presentar ninguna evidencia de que Trombi pretendiera infringir tal derecho”, escribió Wake.

La joven pareja estaba cuidando a los perros mientras que los padres de Brown, que operaban la perrera de una habitación en su casa en Gilbert, estaban fuera de la ciudad.

Un ingeniero eléctrico le dijo a la oficina de Arpaio que el aire acondicionado de la perrera era inadecuado para la habitación de 9 por 12 pies, pero también dijo que la unidad de aire acondicionado funcionó durante toda la noche. Trombi le dijo al gran jurado que acusó a Flake y Brown de que, de acuerdo con los registros eléctricos, el aire acondicionado estaba encendido toda la noche.

Pero el caso criminal contra Flake y Brown fue desestimado a pedido de los fiscales luego de que un experto determinó posteriormente que el aire acondicionado falló porque los operadores no lo mantuvieron adecuadamente. Los abogados de Flake y Brown sostuvieron que sus clientes no tenían idea en ese momento de que el aire acondicionado estaba fallando.

Antes del juicio civil, Wake dictaminó que las autoridades no tenían una causa probable para acusar a los Flakes de un delito.