Por Hugo Laveen

Cleveland, Ohio.— Una escena dramática se desarrolló el martes en un tribunal de Cleveland, Ohio, que parecía más como algo salido de una película que de la vida real. Un juez ordenó que la boca del acusado fuera amordazada, y así fue.

“No se me permite hablar cómo necesito hablar. Me impide hablar. Me está atormentando y me pone cinta adhesiva en la boca en este momento”, dijo el acusado Franklyn Williams en la corte el martes.

Fue entonces cuando los agentes grabaron la boca cerrada de Williams por órdenes del juez John Russo, quien se sintió frustrado porque Williams siguió hablando durante la sentencia, a pesar de recibir múltiples advertencias para callarse.

“Entonces, cuando me pusieron la cinta sobre la boca, me sentí tan humillado”, dijo Williams después del incidente. “Simplemente me sentí como wow, es un abuso de discreción por parte de la sala del tribunal. Al escuchar la cinta aislante decir ‘pffffttttt’, aún escucho eso de noche”.

Williams ahora está comenzando a cumplir 24 años de prisión después de que Russo lo sentenció por robo a mano armada, entre otros cargos.

“Señor Williams, soy el juez en el asunto. Cierra la boca”, instruyó Russo a Williams el martes. “¿Entiendes lo que significa ‘No hables?’ No hable, señor Williams, sería muy fácil amordazarte.

Entonces, ¿por qué Williams no dejó de hablar? “Porque el juez no me permitió hablar y obtener las cosas que estaba tratando de decir en el registro”, dijo Williams. “Él me detendría antes de que pudiera explicar algo en mi nombre”.

Según las autoridades, Williams se cortó el brazalete de tobillo y desapareció en Nebraska en medio de su juicio el año pasado.

Williams dijo que quería explicarle a Russo que había sufrido una lesión en la cabeza, lo que le hizo perder todo el recuerdo del juicio.

“Fui golpeado en la cabeza y no recibí ningún tratamiento médico. Perdí la cabeza, perdí la memoria. Ni siquiera recuerdo que fuera a un juicio. Eso es lo que estaba tratando de decirles”, dijo Williams.

Williams también quiso mencionar las injusticias que cree que sufrió en la cárcel. Russo dijo en el tribunal que tenía derecho a ordenar el gag colocado en Williams. “He tenido que silenciarlo por su falta de respeto hacia el sistema, su falta de respeto por las partes”, dijo Russo.

Williams dijo que está enojado porque su abogado no hizo más para defenderlo. “Siento que mi derecho constitucional a la libertad de expresión ha sido violado”, dijo.

Williams planea apelar su sentencia basada, en parte, en lo que sucedió el martes.