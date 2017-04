Por Hugo Laveen

Colorado City, AZ.— Un juez rechazó una oferta para disolver un departamento de policía compartido en una comunidad polígama en la frontera entre Arizona y Utah como un castigo por discriminar a personas que no son miembros de la secta religiosa dominante en las ciudades hermanas.

En su lugar, el juez de distrito de Estados Unidos, H. Russel Holland, emitió una orden el martes exigiendo que los procedimientos policiales sean revisados y un mentor independiente sea nombrado para asesorar al jefe de policía en Colorado City, AZ, y Hildale, Utah. El juez dijo que no estaba convencido por los argumentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos de disolver la Oficina del Mariscal de Colorado City.

“El tribunal considera la disolución del CCMO como un último recurso que debería emplearse sólo si los remedios menos drásticos fallan”, dijo Holland.

El juez dijo que otros departamentos de policía acusados de delitos que incluían lesiones graves y muertes no fueron disueltos en el pasado. Holland dijo que la contratación de una agencia externa para vigilar las ciudades también sería dos veces más costosa y probablemente resultaría en un menor nivel de protección policial.

La solicitud de desintegración fue una respuesta a un veredicto del jurado de marzo de 2016 en Arizona, en el que se encontró que los pueblos negaban a los no creyentes protección policial, permisos de construcción y conexiones de agua en los pueblos adyacentes.

Holland también ordenó el nombramiento de un funcionario que supervisará las ciudades en nombre del tribunal. El monitor revisará las decisiones municipales que involucran la vivienda, así como cómo las ciudades manejan las solicitudes de servicios públicos y las quejas de los ciudadanos que afectan los derechos de vivienda.

Jeff Matura, abogado de Colorado City, dijo que la disolución habría sido un cambio extremo. “La decisión de hoy es una victoria para los municipios de todo el país que han empujado hacia atrás contra la intrusión gubernamental abierta”, dijo Matura en un comunicado.

Blake Hamilton, un abogado que representa a Hildale, dijo en un correo electrónico que “tenemos la esperanza de que las herramientas proporcionadas en la medida cautelar -incluyendo un monitor, un mentor y un consultor- se utilicen de una manera que permita a las ciudades avanzar hacia un futuro mejor. ”

El portavoz del Departamento de Justicia Peter Carr declinó hacer comentarios sobre la decisión.

El caso de los derechos civiles marcó uno de los intentos más audaces para enfrentar lo que los críticos han dicho que era un régimen corrupto en ambas ciudades. Proporcionó una visión rara en el funcionamiento interno de las ciudades aisladas que están envueltas en secreto y desconfían del gobierno y de los forasteros.

El Departamento de Justicia dijo que las ciudades funcionaban como un brazo de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una rama radical del mormonismo dominante, que desautorizó la poligamia hace más de 100 años.

El jurado encontró que la Oficina del Mariscal de Colorado violó los derechos de los no creyentes rompiendo la promesa de la Primera Enmienda de que el gobierno no mostrará preferencia a una fe en particular y obligará a la religión a las personas.

Los jurados también concluyeron que los agentes trataban a los no creyentes de manera desigual cuando proporcionaban protección policial, los arrestaban sin causa probable y hacían búsquedas no razonables en sus propiedades.

Las autoridades dicen que las actividades de la secta son dictadas por las órdenes de su líder y profeta encarcelado, Warren Jeffs, que está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en Texas por agredir sexualmente a menores que consideraba esposas.

Las autoridades federales dijeron que los oficiales del departamento compartido afirmaron no tener información sobre el paradero de Jeffs mientras él era un fugitivo, aunque más tarde se descubrió que algunos de ellos habían escrito cartas al líder de la iglesia durante ese tiempo.

El Departamento de Justicia pensó que la disolución era necesaria porque la iglesia en el pasado usó la agencia para hacer cumplir los edictos religiosos. El líder de un fideicomiso que posee la mayoría de los bienes raíces en los pueblos gemelos ha dicho que los oficiales trabajan en contra de su grupo en la realización de desahucios en casas y propiedades comerciales en las ciudades.

Las ciudades reconocieron que el departamento de policía ha tenido problemas en el pasado, pero dijeron que ningún oficial ha sido desautorizado desde 2007. El Departamento de Justicia ha dicho que 30 por ciento de los oficiales en los últimos 15 años han sido desautorizados, incluyendo cuatro jefes de policía.

Si se hubiera concedido la solicitud de desintegración, habría marcado la primera vez que un organismo policial había sido desaparecido como resultado de un caso de derechos civiles presentado por el Departamento de Justic