Por Hugo Laveen

El jugador de fútbol americano Nathaniel Thomas de la Hamilton High School se ha declarado no culpable en relación con una investigación de hazing (novatadas).

Thomas entró en el caso durante una comparecencia el jueves por la mañana.

El estudiante de 17 años de edad está siendo acusado como adulto en relación con una investigación de novatadas que involucra al equipo de fútbol de la escuela.

Thomas fue liberado de la cárcel el jueves por la mañana.

El juez concedió la liberación después que presentó una fianza de $ 25.000 dólares. También debía permanecer bajo arresto domiciliario.

“Es chocante ir a la cárcel y estar rodeado de asesinos, está feliz de ir a casa y estar con su madre”, dijo el abogado Kenneth Countryman después de la audiencia.

La policía y los fiscales dicen que Thomas y otros sometieron a los miembros más jóvenes del equipo de fútbol, y violentamente, los asaltaron sexualmente. Los supuestos incidentes ocurrieron en el vestuario de la Escuela Secundaria Hamilton.

“Estas acusaciones son absolutamente inquietantes, pero él no lo hizo, este caso se trata de una grave falta de supervisión por parte de los entrenadores de la escuela secundaria”, dijo Countryman.

Countryman admite que una especie de “juego de caballos” tuvo lugar en el vestuario, pero dice que fue “exagerado fuera de proporción”.

“Había claramente una mentalidad torcida”, dijo.

Además de permanecer bajo arresto domiciliario, a Thomas se le ha ordenado no contactar con ninguna de las presuntas víctimas o sospechosos en el caso.

Thomas debe regresar al tribunal el 25 de mayo.