Alexis Ariana Hermosillo está haciendo historia en El Mirage

Gabriel Limón

La historia la escriben quienes se atreven, y eso fue lo que hizo Alexis Ariana Hermosillo de sólo 28 años, al convertirse en la alcaldesa más joven de en todo el estado de Arizona, y ahora encabeza el gobierno de El Mirage.

Enclavado en el noroeste del Valle, El Mirage es una comunidad de apenas 35 mil habitantes, con un porcentaje de casi el 50 por ciento de hispanos, aunque antes, cuando había menos población, era superior sobre todo por la agricultura, una de las actividades del área.

“Me postulé para un cargo porque sentí que mi ciudad y mi comunidad se merecían algo mejor. Sentí una gran responsabilidad dentro de mí para representar a los muchos que no estaban siendo representados”, dice la Alcaldesa.

No fue fácil, ya antes había intentado llegar al Concilio Municipal, sin embargo no ganó esa elección en un área predominantemente republicana, pero ni su edad, ni ser latina, ni su ideología le impidieron continuar, pues sabía que podía lograr cosas más grandes.

“Desde el principio supe que era una batalla cuesta arriba, sin embargo, perdía más si no me arriesgaba por la gente de mi ciudad y competí porque creí en mí misma, porque creí en mi comunidad y ellos creyeron en mi porque son como mi familia que me crió desde pequeña”, dijo Hermosillo.

De padre mexicano y madre mexicoamericana, Alexis Hermosillo enfrenta ahora el reto de llevar a El Mirage a la modernidad y prosperidad, pero a menos de tres meses de asumir la Alcaldía, apenas empieza a tomar las riendas de una administración que por cierto también estrena Administrador, Jefe de Policía y Bomberos, así como Procurador.

“Un buen gobierno se trata de la calidad de los líderes y tanto en el Concilio Municipal como en las diferentes dependencias, tenemos personas realmente comprometidas, y aunque podremos no estar siempre de acuerdo, todos queremos lo mejor para El Mirage”, agrega Hermosillo.

Entre las prioridades de su administración se encuentra la seguridad pública, la creación de nuevos recursos y más oportunidad de empleo, así como aportar en la educación para niños y jóvenes.

“Creo que como Ayuntamientos también podemos y debemos aportar para una mejor educación de nuestras nueva generaciones y claro también habrá que ofrecerles la oportunidad de un empleo de calidad”, afirma la Alcaldesa.

Durante la campaña, su edad fue uno de los principales obstáculos, pero a la vez su motor e ímpetu, Alexis Hermosillo tuvo mucho que probar durante la campaña y más aún ahora en la posición de responsabilidad que adquirió.

“En realidad no hay mucha diferencia en cuanto a la actividad, siempre estuve involucrada en diferentes movimientos y organizaciones, es por eso que me apasiona la política y el servir a la gente, claro que aún tengo una vida personal y me gusta disfrutarla y convivir con mi familia y amigos”, dice.

Alexis Hermosillo se inició en el servicio desde temprana edad al formar parte de Radio Campesina y como asistente del Concejal del Distrito 7 de Phoenix, Michael Nowakowski, fue ahí donde empezó a conocer sobre la política y la administración pública.

Igualmente formó parte del equipo de congresista Raúl Grijalva y trabajó fuertemente en varias organizaciones sociales como UnidosUS y otras tantas para el empoderamiento de la mujer latina.

“Todo ese recorrido me formó y ayudó a ser lo que ahora soy y aunque en mi primera elección no llegué al Concilio, siempre supe que Dios tenía reservadas cosas grandes para mí, así que en la siguiente oportunidad y contra todos los pronósticos fui por la Alcaldía de mi ciudad y gané gracias al apoyo de mi comunidad”, señala.

El resonante triunfo de Hermosillo, fue de hecho con la más grande votación en la Historia de El Mirage, una ciudad que rara vez superaba los tres mil votos totales.

Y aunque Alexis Hermosillo tiene todo un futuro por delante, no muestra impaciencia por hacer una carrera en la política.

“Ahora mi trabajo de tiempo completo es mi ciudad y quisiera lograr muy buenos resultados en beneficio de la comunidad, definitivamente no estoy pensando en un siguiente puesto”, afirma.

La Alcaldesa confía en que se darán buenos resultados durante su administración, porque ya se avizoran importantes inversiones y programas de apoyo comunitarios.

“Se está dando un enorme crecimiento en el Oeste del Valle y nuestro futuro es excitante, quisiera que El Mirage sea conocida como la ciudad de la abundancia y la oportunidad, donde además, todos sean incluidos y escuchados”, finalizó.

PIE DE FOTO:

Alexis Hermosillo con la Administradora del Ayuntamiento, Chrystal Dyches y la concejal Anita Norton.