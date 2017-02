Tras la polémica del 2016, seis de los 20 actores que compiten este año por el premio son negros.

ESPECTACULOS

La Academia de Cine de Hollywood enfrentó en el 2016 una de sus más sonadas crisis. No fue por dinero o por discrepancias entre sus miembros:la falta de diversidad racial en sus nominaciones a los Óscar le representó un boicot histórico al desarrollo de sus icónicos premios.

Al conocerse los candidatos de la pasada edición, la 88, miles de personas inundaron las redes sociales con mensajes de protesta –con la etiqueta #OscarsSoWhite (Óscar tan blancos)–.

En simultánea, personalidades de la gran pantalla como Will Smith, Jada Pinkett Smith, George Clooney y el director Spike Lee dijeron que se abstenían de asistir a la ceremonia de entrega de los galardones, que dejó como grandes ganadoras a ‘Mad Max: furia en el camino’, ‘En primera plana’ y ‘El renacido’ (dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu).

“No voy a ir porque no puedo apoyar la entrega de premios blancos”, adujo el realizador Spike Lee en su momento.

Pero otros aires soplan desde el pasado 24 de enero, cuando, con un estilo renovado e incluyente, la Academia anunció a los aspirantes a la estatuilla dorada del 2017 e incluyó a un nutrido grupo de actores afroamericanos, así como varias películas que muestran sus facetas y la segregación de la que han sido víctimas a lo largo de la historia: ‘Fences’, ‘Moonlight’, ‘Talentos ocultos’.

Ruth Negga (‘Loving’), Denzel Washington y Viola Davis (‘Fences’), Octavia Spencer (‘Talentos ocultos’) y Mahershala Ali y Naomie Harris (‘Moonlight’) son los actores negros que fueron nominados al Óscar, así como el director afro Barry Jenkins. Todos desfilarán por la alfombra roja el próximo 26 de febrero, durante la premiación en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Sobre la discriminación racial, la actriz Octavia Spencer dijo de su personaje en ‘Talentos ocultos’: “Es asombroso que tantas mujeres que formaron parte integral de la carrera espacial en la Nasa en los años 60 fueron de alguna manera omitidas de la historia. Y no solo estoy hablando de las mujeres afroamericanas, sino de las mujeres en general”.

El filme en el que participa hace público el papel de esas matemáticas e ingenieras negras que estuvieron involucradas en el programa espacial estadounidense y de quienes poco o nada se había hablado.

“Quería ser parte de la historia que celebra estas contribuciones y que les dan poder a las mujeres”, agregó la intérprete en un encuentro con la prensa.

La discusión parece congelada en el tiempo. A raíz del escándalo suscitado en el 2016 con las postulaciones al Óscar, el actor y director George Clooney cuestionaba en una entrevista con la revista ‘Variety’: “¿Cuántas opciones están disponibles para las minorías en el cine, sobre todo en películas de calidad? (…) Este problema de exclusión de minorías debió tratarse mucho tiempo antes; por ejemplo, el tema de los salarios disparejos que existen entre los actores y actrices de Hollywood”.

En un intento por aliviar las cargas e intentar poner fin a la desigualdad en la meca mundial del cine, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood planteó un cambio en sus estatutos.

Esperan que en el 2020 haya el doble de mujeres y de personas de razas diversas entre sus miembros. Actualmente, 6.000 personas forman parte de la entidad, que en su mayoría está integrada por hombres blancos cuyas edades superan los 50 años. Suena irónico tal desbalance si se tiene en cuenta que su presidenta desde el 2013, Cheryl Boone Isaacs, es mujer y negra.

Históricamente y siendo una cifra notablemente baja, si se la compara con la de intérpretes blancos galardonados, solamente 14 actores negros se han llevado para su casa el premio Óscar en 88 ediciones. Este año, Viola Davis, con las tres candidaturas que acumula, pasa a ser la intérprete afro femenina con más nominaciones.

En los galardones, que se entregarán dentro de dos semanas, también se destaca la fuerte presencia de producciones con temáticas alrededor de los negros en el apartado documental: ‘I’m not your Negro’, ‘13th’ y ‘O.J.: Made in America’.

“Aprecio que la academia esté trabajando en pro de la diversidad y que sus miembros hayan tomado en cuenta la controversia del año pasado. Pero espero no haber sido nominado solamente por ser negro. Eso no sería pertinente. Espero estar ahí por mi trabajo”, puntualizó Mahershala Ali, aspirante a la estatuilla como actor secundario por ‘Moonlight’.