Algunos medicamentos comunes para el cáncer de mama pueden provocar dolor en las articulaciones, pero una nueva investigación sugiere que la acupuntura podría aliviar ese efecto secundario.

El hallazgo podría ser una situación completamente positiva para las pacientes con cáncer de mama, afirmó una oncóloga que revisó el estudio.

“La acupuntura ha existido durante miles de años, y no tiene ninguna desventaja real”, dijo la Dra. Lauren Cassell, jefa de cirugía del cáncer de mama en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York.

“Si algo tan sencillo como la acupuntura puede mejorar esos síntomas y la calidad de vida de las pacientes, habrá más mujeres que tomen sus medicamentos, y se esperarían mejores resultados”, añadió Cassell.

El nuevo estudio fue dirigido por la Dra. Dawn Hershman, directora del Programa de Cáncer de Mama del Centro Médico de Nueva York/Presbiteriano y la Universidad de Columbia, también en la ciudad de Nueva York.

El equipo de Hershman siguió los resultados de 226 mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en etapa temprana que tomaban unos medicamentos llamados inhibidores de la aromatasa.

Esos medicamentos (que incluyen, entre otros, a Arimidex, Femara y Aromasin) con frecuencia se usan para tratar a las mujeres con tumores de mama sensibles al estrógeno, dijo Hershman.

Pero añadió que “muchas pacientes sufren de efectos secundarios que hacen que se pierdan tratamientos o que detengan el tratamiento del todo. Debemos identificar estrategias para controlar esos efectos secundarios, de los cuales el más común es un dolor y una rigidez de las articulaciones que provocan discapacidad”.

El equipo de Hershman se preguntaba si la antigua práctica de la acupuntura podría ayudar. De las pacientes del estudio, 110 recibieron acupuntura real, 59 recibieron acupuntura falsa (agujas colocadas en puntos inefectivos del cuerpo), y otras 57 se asignaron a una lista de espera.

Los pacientes en los grupos de acupuntura real y falsa se sometieron a sesiones dos veces por semana durante seis semanas, seguidas de una sesión por semana durante seis semanas más.

Tras seis semanas, las pacientes del grupo de acupuntura real reportaron puntuaciones de dolor mucho más bajas que las del grupo de acupuntura falsa o de la lista de espera, reportó el equipo de Hershman.

El estudio se presentó el jueves en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio, que se celebra cada año en Texas.

El hallazgo podría significar que las mujeres con dolor relacionado con el uso de inhibidores de la aromatasa podrían persistir más tiempo con los medicamentos si la acupuntura alivia el dolor de las articulaciones, “pero debemos realizar más estudios para determinar si en realidad es así”, comentó Hershman en un comunicado de prensa del simposio.

Mientras tanto, los hallazgos sugieren que “los profesionales de la atención de la salud deben hablar sobre la posibilidad de la acupuntura con las pacientes que experimenten dolor y rigidez en las articulaciones relacionado con los inhibidores de la aromatasa, dado que tiene el potencial de mejorar su calidad de vida”, aseguró Hershman.

La Dra. Cynara Coomer es directora del Centro Integral del Cáncer de Mama Florina Rusi-Marke, en el Hospital de la Universidad de Staten Island, en la ciudad de Nueva York. Al leer los hallazgos, se mostró de acuerdo en que “la integración de la medicina occidental y la oriental es un camino importante a explorar” en la atención del cáncer de mama.

Y con la crisis de adicción a los opiáceos que inunda a Estados Unidos, “es importante que los médicos encuentren otros medios para controlar el dolor de nuestros pacientes”, añadió.

“Este es otro estudio que revela los beneficios de la acupuntura para tratar el dolor”, dijo Coomer.

Los hallazgos de estudios presentados en reuniones médicas se deben considerar preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

