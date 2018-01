Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

El afinamiento en motores de combustión interna es un proceso que debe ser asociado al mantenimiento preventivo, los avances tecnológicos también se presentan en los dispositivos que mantienen relación con el optimo rendimiento del motor, tanto en inyección como en encendido de forma que se ha logrado aumentar su desempeño y vida útil buscando extender los intervalos de servicio.

Lo que antes era un afinamiento.

Entre los años 80 y 90 el afinamiento de motor era un procedimiento muy habitual en los talleres de servicio, los motores necesitaban constantemente de este tipo de mantenimiento, de hecho, era tan constante que los mismos dueños se fijaban como lo hacían los mecánicos para después ellos mismos hacer dicho trabajo.

Un afinamiento de un motor gasolina hace unos veinte años involucraba el cambio de varios dispositivos que sufrían un desgaste y la limpieza de otros que fácilmente se obstruían, entre la lista encontramos los siguientes:

1. Las bujías

2. Cables de bujías

3. Tapa del distribuidor

4. Rotor del distribuidor

5. Platinos

6. Condensador

7. Filtro de aire

8. Filtro de combustible

9. Aceite de motor

10. Limpieza del carburador

Con todos estos elementos cambiados y el carburador limpio era solo calibrar los platinos según el fabricante y comprobar la exactitud en el adelanto de la chispa y listo, era muy obvio como la potencia del motor era restaurada, el problema de esto era que todo este procedimiento se hacia en intervalos de kilometraje muy cortos, de ahí la necesidad del dueño del vehículo en aprender a hacerlo por su cuenta, era muy común ver vehículos varados por platinos o condensadores dañados.

Afinamiento de motores en la actualidad

Ahora a partir del año 2000, las cosas han cambiado, dispositivos como los platinos y condensador dentro del distribuidor ya no existen, de hecho los motores que traen distribuidor en realidad también se han reducido severamente, junto con la desaparición del distribuidor también se eliminan la tapa del distribuidor, el rotor del distribuidor y los cables de bujías de forma que se instala directamente una bobina sobre la bujía para generar la chispa, al eliminar el distribuidor se elimina la calibración en el adelanto de la chispa (grados de adelanto en el encendido) dejando esto ya como una función mas de la computadora del motor.

En cuanto a los filtros de aire y combustible se han logrado mejoras en los materiales que provocan un mejor rendimiento y una extensión en el intervalo de cambio, los carburadores, bueno, ¿alguien se acuerda de los carburadores?, ahora tanto en gasolina como diésel los sistemas de alimentación de combustible son de inyección electrónica.

Y que decir de los lubricantes?

El intervalo máximo de cambio décadas atrás era de 3,000 kilómetros, hoy encontramos gran diversidad de aceites los cuales tienen un intervalo de cambio hasta de 15 mil kilómetros o mas.

Y las bujías?

Pues bueno, no se quedan atrás, la implementación de puntas de iridio o platino en sus electrodos centrales han dado como resultado bujías cuyo intervalo de cambio se han extendido hasta 80 mil y 100 mil kilómetros.

De esta forma los afinamientos han dejado de ser una razón frecuente de visita por parte de los vehículos al taller de servicio, no significa que no se deba estar pendiente, pero es un hecho que este procedimiento se ha visto muy reducido a la hora de darle mantenimiento al automóvil, es claro que todos estos dispositivos que ya no existen han sido reemplazados por sensores que ayudan a la unidad de control en la gestión del motor, ya no platinos pero ahora existen sensores de posición de cigüeñal y árbol de levas, ya no existen carburadores pero ahora encontramos bombas de combustible sumergidas en el taque de combustible e inyectores que permiten la entrada de combustible a presión al motor.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado, incluidos los días festivos, de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.