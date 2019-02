Una mujer mayor de Peoria dio .254 en alcoholímetro cuando conducía con cuatro niños a bordo.

Por Hugo Laveen

Peoria, AZ.- Una mujer de Peoria se enfrenta a una serie de cargos por delitos menores y delitos mayores después de que la policía dijera que había conducido borracha (hacia el tráfico) con sus cuatro hijos en el automóvil.

La policía arrestó a Joni Laughlin, de 61 años, bajo sospecha de DUI en el estacionamiento de Safeway en Vistancia Boulevard y El Mirage Road el sábado por la tarde.

Todo comenzó con una denuncia sobre un conductor que iba en sentido equivocado cerca de la tienda. La persona que llamó al 911 siguió a ese automóvil hasta el estacionamiento de Safeway.

De acuerdo con los documentos del tribunal público de Laughlin, la persona que llamó al 911 estacionó su auto, corrió hacia el lado del conductor del auto de Laughlin “y vio que ella estaba gravemente afectada”.

La persona que llama también dijo que “cuatro niños estaban en los asientos traseros gritando y llorando”.

Tanto los paramédicos como los oficiales dijeron que olía a alcohol el aliento de Laughlin.

“Mientras le hacían preguntas a la acusada, ella tenía una mirada en blanco, estaba muy confundida y no sabía dónde estaba”, dice la causa probable de la declaración de arresto. “La acusada declaró que estaba en rehabilitación, luego comenzó que estaba en Parkwest West, que está cerca de la 101 y Northern. El acusado dijo que estaba conduciendo a casa con sus cuatro hijos “.

Los oficiales trataron de realizar una prueba de sobriedad estándar, “ella no pudo entender las instrucciones para siquiera tomar la postura de la prueba”.

El oficial de arresto dijo que Laughlin les pidió repetidamente que sacaran a sus hijos, todos los cuales tienen menos de 15 años, fuera del auto.

“Debido a su alto nivel de intoxicación, el acusado no se dio cuenta de que los niños habían sido retirados del vehículo antes de ella y no estaban a más de 25 pies detrás de nosotros con el amigo de la familia”, escribió el oficial en la declaración de causa probable.

La policía dijo que una prueba de aliento preliminar puso su concentración de alcohol en sangre a 0.254 por ciento, lo que es más de tres veces la definición legal de deterioro (0.08 por ciento). No está claro si Laughlin tiene un historial de DUI.