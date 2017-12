Un mayor número de estadounidenses más jóvenes experimentan los dolores de la artritis de lo que se pensaba antes.

Unos 91 millones de adultos tenían artritis en 2015. Pero el hecho más sorprendente fue que casi un tercio de los que sufrían de la afección tenían de 18 a 64 años de edad, encontró el nuevo estudio.

Esos estimados son un 68 por ciento más altos que los reportados antes, señaló el investigador líder, el Dr. David Felson, profesor de medicina en la Universidad de Boston.

“La artritis es increíblemente común, y hemos subestimado lo común que es”, apuntó.

El conteo desequilibrado probablemente ocurrió porque las investigaciones anteriores solo incluyeron los diagnósticos de artritis de los médicos, explicó Felson.

“Resulta que sobre todo la gente menor de 65 años que tiene artritis responde que ‘no’ a esa pregunta, así que nunca se incluyen en los estimados”, dijo Felson.

La obesidad y el estrés en las articulaciones por el ejercicio vigoroso y los deportes son causas probables de artritis en hombres y mujeres más jóvenes. Con frecuencia los médicos no detectan la artritis en pacientes más jóvenes porque no anticipan verla, anotó Felson.

Evitar el aumento de peso y hacer ejercicio de forma segura son las mejores formas de prevenir la artritis, sugirió.

En el estudio, Felson y su colaborador, el Dr. S. Reza Jafarzadeh, profesor asistente de medicina en la Universidad de Boston, recolectaron datos de más de 33,600 hombres y mujeres que participaron en la Encuesta nacional de entrevista de salud de EE. UU. de 2015.

Para estimar el verdadero alcance de la artritis en Estados Unidos, Felson y Jafarzadeh tomaron en cuenta no solo a las personas cuya artritis había sido diagnosticada por un médico, sino también a las que reportaron síntomas articulares crónicos que duraron más de tres meses.

Los investigadores encontraron que entre los que tenían menos de 65 años, un 19 por ciento de los hombres y un 17 por ciento de las mujeres reportaron dolor en las articulaciones, aunque no tenían el diagnóstico de artritis de parte de un médico.

Entre los participantes de a partir de 65 años, casi un 16 por ciento de los hombres y casi un 14 por ciento de las mujeres también reportaron dolor en las articulaciones sin el diagnóstico de un médico.

La prevalencia de la artritis fue de casi un 30 por ciento en los hombres menores de 65 años, y de un 31 por ciento en las mujeres menores de 65. Entre los hombres de a partir de 65 años de edad, la prevalencia fue de casi un 56 por ciento, mientras que fue de un 69 por ciento en las mujeres del mismo grupo de edad, mostraron los hallazgos.

El informe aparece en la edición en línea del 27 de noviembre de la revista Arthritis & Rheumatology.

FUENTES: David Felson, M.D., M.P.H., professor, medicine, Boston University School of Medicine; Nov. 27, 2017, Arthritis & Rheumatology, online