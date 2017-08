Un ensayo de gran tamaño la comparó con la warfarina, y encontró que la aspirina no se relacionó con más hospitalizaciones ni muertes.

Salud

Algunas investigaciones han planteado inquietudes sobre la seguridad de la aspirina para los pacientes con insuficiencia cardiaca. Pero un nuevo estudio parece ofrecer cierto consuelo.

El estudio, de más de 2,300 pacientes, encontró que los que tomaban una aspirina diaria no tenían un riesgo más alto de ser hospitalizados por, ni de morir de, insuficiencia cardiaca.

Ha habido preocupación porque, en teoría, la aspirina podría interferir con los beneficios de ciertos fármacos para la insuficiencia cardiaca, explicó el Dr. Shunichi Homma, investigador principal del estudio.

Además, dos estudios anteriores vincularon el uso de la aspirina con un riesgo más alto de complicaciones de la insuficiencia cardiaca.

Pero el nuevo estudio, que comparó la aspirina con la warfarina, un anticoagulante, fue de mayor tamaño y a más largo plazo: siguió a pacientes en 168 centros en 11 países a lo largo de 10 años.

“Creo que esto debería calmar los temores de que recetar aspirina podría tener un efecto nocivo”, dijo Homma, subjefe de cardiología en el Centro Médico Presbiteriano de Nueva York/Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

Homma y sus colaboradores reportaron sus hallazgos en la edición en línea del 31 de julio de la revista JACC: Heart Failure.

El Dr. Christopher O’Connor es cardiólogo y editor jefe de la revista.

Se mostró de acuerdo en que los hallazgos son tranquilizadores. En comparación con los estudios anteriores de menor tamaño, “este probablemente se acerque más a la verdad”, dijo O’Connor.

O’Connor dijo que cree que los resultados tienen “implicaciones inmediatas” para la atención de la insuficiencia cardiaca.

Cerca de 6 millones de estadounidenses tienen insuficiencia cardiaca, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Se trata de una afección crónica en que el músculo del corazón no puede bombear con suficiente eficiencia como para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esto provoca síntomas como fatiga, falta de aire e inflamación de las extremidades.

Con frecuencia, la insuficiencia cardiaca es provocada por daños en el músculo cardiaco por un ataque cardiaco o por la enfermedad de la arteria coronaria. Y en general esos pacientes deben tomar aspirina para limitar el riesgo de un primer ataque cardiaco o uno repetido, señaló O’Connor.

El problema es que existe la preocupación de que la aspirina pueda interferir con los inhibidores de la ECA o con los bloqueadores del receptor de la angiotensina (BRA), dos clases de medicamentos que son clave para la gestión de la insuficiencia cardiaca. Esos medicamentos aumentan unos compuestos llamados prostaglandinas en la sangre, mientras que la aspirina los reduce.

En el nuevo estudio, el equipo de Homma analizó datos de un ensayo clínico en que pacientes con insuficiencia cardiaca se asignaron al azar a tomar aspirina o warfarina, que se usa para prevenir los coágulos sanguíneos.

Los pacientes en el grupo de aspirina tomaron 325 miligramos al día.

A lo largo de 10 años, solo poco más de un 19 por ciento de los pacientes que tomaron aspirina fueron hospitalizados por insuficiencia cardiaca o murieron por causa de la enfermedad. Esto es en comparación con poco menos de un 23 por ciento de los usuarios de warfarina, mostraron los hallazgos.

El equipo de Homma también tomó en cuenta otros factores, como la edad y la gravedad de la enfermedad cardiaca de los pacientes. Al final, no hubo una diferencia estadística entre los dos grupos respecto al riesgo de complicaciones de la insuficiencia cardiaca.

Para O’Connor, la moraleja está clara para los pacientes con insuficiencia cardiaca: “Si toma aspirina para una indicación recomendada por las directrices, siga tomándola”, aconsejó.

La aspirina, por supuesto, no carece de riesgos. Puede provocar sangrado en el tracto digestivo, o incluso contribuir a un accidente cerebrovascular hemorrágico.

Los pacientes nunca deben tomar aspirina por su cuenta, sin la orientación de un médico, advirtió Homma.

La Dra. Susan Graham, una cardióloga que también trabajó en el estudio, planteó un punto más amplio: los pacientes del corazón, y en general los adultos mayores, con frecuencia toman muchos fármacos recetados en cualquier momento dado.

“Esto habla sobre la importancia de estudiar las potenciales interacciones entre medicamentos”, dijo Graham, profesora de medicina en la Universidad de Buffalo, en Nueva York.

“Debemos estar muy atentos para asegurarnos de estar haciendo lo correcto”, dijo.

Homma y algunos de sus colaboradores en el estudio reportaron haber recibido financiación u honorarios de la industria farmacéutica.

