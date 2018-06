Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaba en la escena de un incendio en un garaje en Gilbert, donde una persona fue encontrada muerta el viernes.

Un agente de la ATF con un perro forense estaba afuera de la casa en un vecindario al sudeste de las calles Pecos e Higley alrededor de las 7 pm. Un ATF diferente estaba en la escena asistiendo a los investigadores más temprano en el día.

El Departamento de Bomberos y Medicina de Gilbert respondió a los informes de llamas y una posible explosión en la cuadra 3000 de East Wyatt Way alrededor de la 1:40 de la tarde.

Un oficial de la policía de Gilbert llegó primero al fuego y pudo ingresar a la casa adjunta y rescatar a un perro, dijo el capitán de bomberos de Gilbert, Mike Palmatier. Tanto el oficial como el perro escaparon ilesos.

Los bomberos rápidamente se pusieron a trabajar atacando las llamas que salían del garaje.

“Parte de la puerta del garaje se veía como si hubiera sido movida, o se hubiera volado, y había fuego que corría por el camino de entrada y también había algunas latas de gas afuera”, dijo Palmatier.

Los bomberos pudieron apagar las llamas antes de que se extendieran a la casa. Dentro del garaje carbonizado, encontraron el cuerpo de un hombre y un vehículo quemado.

El vecino Chris Boudreau dijo que vio al dueño de casa, padre de dos hijos, afuera del garaje el viernes por la mañana.

“Llegué a casa a eso de las 6:20 de esta mañana. Lo vi en el camino de entrada. Estaba haciendo algo en el camino de entrada. Le saludé con la mano y me devolvió el saludo. Todo parecía normal”, dijo Boudreau. “Era más o menos la estructura de la familia, al parecer. Era él quien mantenía todo junto”.

El Departamento de Policía de Gilbert aún no ha identificado a la víctima. Un vocero del departamento dijo que no había sido informado sobre por qué los miembros de la ATF fueron llamados para ayudar con la investigación.

En este punto, no está claro qué provocó el incendio.