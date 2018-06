“La Migra” está aumentando operativos, incluso en espacios de trabajo

Nacional

En varios estados hay redes de apoyo para inmigrantes indocumentados que enfrentan redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y aunque los apoyos que ofrecen activistas son gratuitos en cuestiones legales, no siempre es suficiente, ya que las personas afectadas deben pagar la fianza, si es que tiene derecho a ella para salir de los centros de detención.

Hay aplicaciones para celulares que también ofrecen apoyos, como el acceso inmediato a un abogado, lo cual es un gran respaldo para quienes son detenidos y sus familias.

En Tampa, Florida, la firma de abogados Maney, Gordon, Zeller P.A., ofrece un paquete de asesoría, una membresía que los inmigrantes pagan mensualmente y podrán tener acceso al apoyo de los defensores, pero esos costos tampoco incluyen el pago de la fianza.

Ante el nuevo escenario de redadas incluso en centros de trabajo, los inmigrantes deberán buscar opciones más viables en caso de ser detenidos, pero los activistas y defensores recomiendan que planeen mejor su estrategia, considerando dos aspectos clave: el pago de la fianza y la conveniencia de contratar a un abogado.

Sin embargo, hay opciones, como las que Immigrant Nation ya ofrece vía celular, a través del cual se puede avisar que una persona está detenida por “La Migra”; entonces un abogado, el más cercano, acudirá en su auxilio. El servicio suena similar a otros, la ventaja es que el inmigrante podrá acceder hasta a $20,000 dólares para el pago de fianza y ayuda legal, algo novedoso en aplicaciones de este tipo.

El servicio NO es gratuito, pero tampoco podría considerarse oneroso considerando los beneficios que podría otorgar a una familia, según explicó su fundador, Joaquín Rodríguez.

La aplicación se encuentra disponible en celulares y ya se pueden conocer los detalles en www.immigrantnationinc.com, pero será lanzada oficialmente a finales de julio. El servicio se ofrece en español e inglés.

Los detalles

Costos: Individual, $32 dólares mensuales; Familiar, $75 dólares mensuales.

Derechos: Acceso a hasta $20,000 dólares para pago de fianza y asesoría legal.

Uso: Bajar la aplicación al celular y proporcionar los datos que pide, el sistema crea el perfil y para solicitar ayuda sólo se deberá presionar un botón.

Red de ayuda: El abogado más cercano atenderá la petición de ayuda.

Otros planes: La red ofrece planes para grupos, no necesariamente familia.

“Si un miembro fuera detenido por autoridades migratorias sólo tiene que abrir la aplicación de IMMIGRANT NATION en su Teléfono Móvil y apretar el botón de Alarma, o simplemente llamar al 1 888 573 7375”, señala la empresa en su página web. “Esa alarma dispara en IMMIGRANT NATION el sistema de cobertura legal y pago de fianza para su liberación”.

Se estima que el 66% de los inmigrantes detenidos por ICE no tiene representación legal, por lo que una aplicación de este tipo podría ser de gran ayuda.

Rodríguez aseguró que esto podría ayudar a las personas a enfrentar sus casos fuera de cortes y evitar fraudes.