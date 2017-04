El motor necesita su lubricación y la bomba es central en el sistema que garantiza la lubricación. Succiona aceite del cárter y lo impulse a través del filtro y los conductos de aceite hacia los cojinetes del cigüeñal y del árbol de levas.

Por Arizona Auto Body Shop

501 East McDowell Road, Phoenix, AZ, 85004. Tel. (602) 258-1180.

Para el buen funcionamiento del sistema se requiere de un constante suministro de aceite para soportar y enfriar a los cojinetes. Si por alguna razón la bomba no puede mantener la circulación del aceite , este será el fin del motor.

Una falla de la bomba de aceite es tan letal como un ataque cardiaco, sus resultados son siempre fatales. La pérdida de la presión de aceite significa la pérdida de la película de aceite protectora entre los cojinetes y las bielas. Sin aceite que mantenga las superficies separadas, los cojinetes se ‘limpian’ y fallan.

Una bomba de aceite gastada no puede suministrar el mismo volumen de aceite que una bomba nueva con tolerancias normales. Con menos flujo, hay menos presión de aceite, menos aceite para mantener la película en los cojinetes y menos enfriamiento para los mismos. Bajo condiciones de carga pesada o en mínimo puede que no haya suficiente flujo de aceite para mantener a los cojinetes correctamente lubricados. El resultado es la falla del motor.

Vida útil

Una bomba de aceite nueva está diseñada para durar la vida del motor, lo cual en modelos recientes de autos y camiones livianos es de aproximadamente 240 mil kilómetros. Pero al igual que cualquier otro componente mecánico, la bomba de aceite está sujeta a desgaste . De hecho la bomba de aceite sufre más desgaste que la mayoría de los otros componentes del motor, ya que es el único que trabaja con lubricante sin filtrar.

Piensa en ello, el filtro protege a los cojinetes y a las otras piezas internas del motor, atrapando las partículas del desgaste y las virutas que desembocan en el cárter.

El filtro no protege a la bomba, ya que este está colocado después de la bomba. Este componente succiona todo lo que encuentra en el cárter y lo impulsa al filtro. La única protección para la bomba es un colador al extremo del tubo recolector, pero esta pieza puede detener solo virutas grandes. Eso es todo.

Algunos tubos recolectores tienen ranuras que permiten al aceite frío desviarse del colador cuando el motor inicia su ciclo, de manera que si hay suciedad en el aceite, esta será succionada hacia el interior de la bomba.

La falla de la bomba podría ocurrir si algún objeto, lo suficientemente grande penetra en ella y atasca los engranajes o rotores. En las bombas de doble engranaje, un objeto extraño podría encajarse entre el reducido espacio de los engranajes, o entre los engranajes y el alojamiento lo que podría traer como consecuencia la paralización de la bomba.

Una vez que los engranajes dejan de girar, usualmente el eje de la bomba se dobla o se parte. Ocurre que el bloqueo de la parte un diente del árbol de levas o del engranaje de mando del distribuidor, dependiendo de cómo opera la bomba.

Con el tiempo aunque la bomba no falle, cuando se desgasta, pierde eficiencia, pues a lo largo del tiempo, el efecto de bombear aceite sin filtrar trae sus consecuencias, rayones y desgastes en los engranajes y en la caja de las mismas aumentan las tolerancias y reducen la eficiencia del bombeo. El resultado es una pérdida gradual del flujo y de la presión de aceite.

Hay que tomar en cuenta que la bomba de aceite no crea una presión interna determinada sino que lo que realiza es que cada vez que gira su rotor impulsa el aceite, pero una vez que sale de ella el lubricante continúa su flujo hasta encontrar resistencia en el filtro o en los conductos de aceite y en los cojinetes. Es la resistencia al flujo la que crea la presión en el sistema. Al forzar el aceite a través de un paso estrecho creará meas resistencia y presión que si fuera a pasar libremente por un orificio mayor. Es así por lo que se concluye que una bomba desgastada no puede suplir el mismo volumen de aceite que una bomba nueva, así que con menos flujo hay una caída en la presión de aceite.

La presión se genera al inicio del sistema de flujo del aceite y esta se transmite a todo el sistema. Ahora bien por motivos de seguridad existen en todos los sistemas una válvula de alivio de la presión que permite su salida cuando esta excede los 50 o 60 psi., regresando el aceite a la entrada de la bomba o el cárter. Con ello se previenen los daños al filtro o reventón de algunos tapones o sellos.

Las bombas de aceite que son impulsadas por el árbol de levas solamente giran a la mitad de la velocidad del motor, de manera que el rendimiento no es muy grande en mínimo o bajas revoluciones. Aquellas que son movidas por el cigüeñal, que giran a la misma velocidad del motor o incluso al doble de esa velocidad, no impulsan suficiente aceite para activar el resorte de la válvula de alivio. Esta entra en función a altas revoluciones, cuando se impulsa más aceite en el sistema del que puede manejar.

Los fabricantes de vehículos tradicionalmente han recomendado un mínimo de 10 psi de presión de aceite por cada 1000 rpm de velocidad del motor. Usando esas cifras la mayor parte de las marcas no requieren más de 50 o 60 psi de presión de aceite. Con tolerancia más estrecha en los cojinetes , se eleva la presión, requiriendo menos flujo de la bomba y menor pérdida de caballaje para impulsarla.

En aplicaciones de lata competencia, la vieja escuela creía que se necesitaba más presión de aceite para mantener el motor lubricado. Esto sería lo correcto si las tolerancias de aceite son excesivas. Muchos de los constructores de motores de hoy, reducen las tolerancias para que se requiera menor flujo de aceite y mantiene una presión adecuada. Este concepto aumenta el rendimiento del caballaje, debido a que se requiere menos fuerza para impulsar la bomba a altas revoluciones por minuto.

Si la bomba de aceite está fallando o está llegando al límite de vida útil, es decir si su vehículo está alcanzando los 240 mil kilómetros (149,130 millas), acuda a su taller y pida que le reemplacen la bomba del aceite, no espere a que su motor termine por desbielarse y que entonces tenga que realizar una reparación muchísimo meas costosa;. En Arizona Auto Body Shop estamos para ayudarlo a evitar reparaciones mayores. Llámenos hoy mismo al (602) 258-1180.