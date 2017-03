El mandatario les dijo que perderían sus escaños en los comicios legislativos del 2018.

INTERNACIONAL

La ley sanitaria que el actual mandatario estadounidense, impulsa en el Congreso será votada este jueves en la Cámara Baja. A pesar de contar con la mayoría republicana necesaria para aprobar su proyecto, algunos congresistas de su propio partido han optado por darle la espalda.

En consecuencia, la ley impulsada por la Casa Blanca podría no ser aprobada, y esto, además de golpear su presidencia y propiciarle un gran fracaso, desataría una crisis dentro del partido Republicano. Ya el presidente estadounidense amenazó a sus copartidarios en el Congreso que piensan rechazar su propuesta con que perderían sus escaños en las elecciones legislativas de 2018.

Y aunque en los últimos días la puja ha cedido, pues se han introducido algunos cambios en el proyecto, que han atraído a varios congresistas republicanos, los enfrentamientos continuarán, pues el proyecto, de ser aprobado en la plenaria de la Cámara, tendrá que pasar al Senado, donde ha encontrado mayor resistencia por parte de los senadores republicanos.

“Habrá un precio que pagar (…), con sus propios votantes”, advirtió en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, a los republicanos que no apoyan la propuesta de ley para reemplazar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, conocida como Obamacare.

Esa propuesta, respaldada por la Casa Blanca y por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, será votada el jueves en el pleno de esa Cámara. Spicer también se mostró confiado en que el proyecto de ley saldrá adelante en la Cámara de Representantes el mismo día, justo cuando se cumple el séptimo aniversario de la promulgación del Obamacare.

El martes, Trump se desplazó hasta el Capitolio para mantener una reunión a puerta cerrada con legisladores republicanos de la cámara baja y, antes de ese encuentro, los periodistas le preguntaron si cree que el proyecto tiene los suficientes votos para ser aprobado. El presidente respondió que sí lo cree y más tarde salió de la reunión con los congresistas también con optimismo. “Tuvimos una gran reunión y creo que vamos a tener un voto ganador”, comentó el presidente a los periodistas antes de abandonar el Congreso.

En el transcurso de esa reunión a puerta cerrada, el mandatario pidió a los congresistas unidad para eliminar y reemplazar el Obamacare, y advirtió de las consecuencias de no hacerlo, entre ellas, la pérdida de votos y escaños republicanos en las elecciones legislativas de 2018, según algunos de los presentes en el encuentro.

Además, el jefe del ejecutivo se dirigió directamente a Mark Meadows, líder del grupo ultraconservador Freedom Caucus, y le dijo: “Voy por usted”.

Los legisladores del Freedom Caucus consideran insuficientes los cambios que propone la nueva ley, mientras que los republicanos más moderados también se oponen a la propuesta porque temen que deje a millones de estadounidenses sin cobertura sanitaria.

Del total de 241 republicanos de la Cámara de Representantes, al menos 216 deben votar a favor para que el proyecto de ley se apruebe este jueves. Y Meadows, pese a la reunión mantenida con Trump, ratificó ante los periodistas su oposición al proyecto y anotó que 21 miembros del Freedom Caucus siguen rechazándolo.

Los dirigentes republicanos de la Cámara de Representantes introdujeron en la noche del lunes algunas enmiendas a la propuesta de ley sanitaria para tratar de convencer a sus congresistas indecisos. Por un lado, las enmiendas dan a los estados más competencias para administrar la reforma en detrimento del Gobierno y, por el otro, también ofrecen ayudas a las personas mayores para adquirir un seguro, dado que serán uno de los grupos más afectados si se deroga la ley sanitaria de Obama.

Spicer no descartó en su rueda de prensa del martes que la propuesta sufra más cambios antes de la votación del jueves. La bancada republicana está negociando desde hace dos semanas el contenido de la ley para someterla primero a votación en el pleno de la Cámara de Representantes y que después pase a manos del Senado, donde la mayoría de los conservadores es más estrecha y encontrará más dificultades.