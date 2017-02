Por Hugo Laveen

El Departamento de Seguridad Nacional expuso el martes los planes de Casa Blanca para la aplicación agresiva de las leyes de inmigración, incluyendo una expansión potencialmente masiva del número de personas detenidas y deportadas.

Pero la administración federal también enfatiza que está dejando intacto el programa DACA – las protecciones del presidente Barack Obama para los llamados DREAMers – incluso si las nuevas reglas eliminan las protecciones para los inmigrantes indocumentados en general.

Funcionarios del DHS dijeron a reporteros el martes que mientras los memorandos de orientación amplían la capacidad del gobierno federal para capacitar a las agencias estatales y locales para cumplir con las funciones de los oficiales de inmigración, no se desplegarán tropas de la Guardia Nacional para buscar inmigrantes en los Estados Unidos.

Sin embargo, es probable que los memorandos continúen provocando temor en las comunidades de inmigrantes, al contemplar una amplia expansión del uso por parte del gobierno de sus poderes de inmigración para deportar potencialmente inmigrantes indocumentados que han vivido en sus comunidades durante años y pueden tener familiares que son residentes legales de Estados Unidos o ciudadanos.

Los funcionarios del DHS dicen que las políticas en su mayoría buscan hacer cumplir la legislación vigente y no conducirán a una inmediata y masiva redada de inmigrantes indocumentados.

“No vamos a empezar a cambiar esto hoy, no va a empezar a suceder mañana”, dijo el funcionario de una ampliación de quién es elegible para la deportación acelerada. No verás a gente arreglada ni nada parecido.

Los memorandos, que fueron reportados durante el fin de semana, sirven para expandir las órdenes, que no guardan relación con la polémica prohibición de viajar actualmente enredada en los tribunales y reescrita por la Casa Blanca.

La guía explica cómo la administración planea poner en práctica las metas dictadas en las órdenes ejecutivas del presidente, incluyendo aumentar enormemente los recursos a la Inmigración, Aduanas y Protección Fronteriza, construir una muralla a lo largo de la frontera sur y tomar una posición dura en contra de inmigrantes indocumentados.

Los funcionarios del DHS trataron repetidamente de enfatizar que las políticas no son una expansión de la ley existente. “Simplemente estamos tratando de ejecutar lo que el Congreso y el Presidente nos han pedido que hagamos”, dijo un funcionario. “Lo vamos a hacer profesionalmente (y) humanamente … pero vamos a ejecutar las leyes de los Estados Unidos”.

El lenguaje fue incluido explícitamente diciendo que las órdenes ejecutivas de Obama que protegen a los jóvenes inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos como niños y padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses serían una excepción a un mandato que “el Departamento ya no eximirá a las clases o categorías de extranjeros removibles”.

Un funcionario de DHS informando a los reporteros sobre las órdenes hizo notar que las políticas sobre los llegados en la infancia no se verían afectadas.

“No. 1: Nada de esto afecta al DACA No. 2, nada de esto afecta al DAPA / DACA expandido”, dijo el funcionario, agregando que esta última política está siendo bloqueada por los tribunales de cualquier manera.

La orientación todavía no está clara en muchos aspectos. Rescinda órdenes ejecutivas de Obama además de la acción diferida para los niños y los padres de los ciudadanos – pero señala que sólo “en la medida del conflicto” con nueva orientación, lo que significa que algunas políticas se mantendrán en su lugar.

Por ejemplo, una hoja informativa publicada por el departamento dice que las reglas que mantienen a las iglesias y las escuelas como fuera de las acciones de aplicación siguen funcionando.

Cuando se le preguntó sobre la confusión sobre qué políticas se mantienen o no, un funcionario dijo: “Hay un montón de políticas internas y memorandos y procedimientos que deben ser elaborados individualmente y analizados por los departamentos legales. Proyecto muy deliberado que se llevará a cabo. ”

Pero el funcionario enfatizó que la política de “ubicaciones sensibles” sigue vigente, y un segundo funcionario dijo que el rescindir de la guía anterior se aplica en gran parte por ahora a la política sobre la discreción del fiscal.

A través de los memorandos, Kelly amplía la aplicación de la ley de inmigración del gobierno instruyendo a las agencias a implementar partes no utilizadas de la ley existente y aclarando los estándares para ciertas protecciones, lo que se suma a tener implicaciones amplias para el procesamiento de inmigrantes indocumentados en los EE.UU.

Mientras que los funcionarios del DHS enfatizaron que la agencia utilizará sus limitados recursos para atacar a “criminales”, como lo ha dicho el ejecutivo, también reconocieron que las personas que no fueron blanco de deportación bajo Obama podrían ser elegibles en esta administración – dando amplia libertad a los agentes en El campo y las oficinas regionales para tomar decisiones.

“El hecho de que usted no es una prioridad no le exime de la posible aplicación”, dijo un funcionario, agregando que las personas con delitos como DUIs y violaciones de la condición, o historias no criminales, pero una orden final de expulsión podría ser objeto de deportación.

La Casa Blanca ha establecido nuevas prioridades de aplicación que podrían aplicarse a prácticamente todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, mientras que el gobierno de Obama se ha enfocado en criminales serios y violentos, enviando miedo a las comunidades inmigrantes por arrestos indiscriminados. La intensificación de la aplicación del ICE a principios de este mes, que registró cerca de 700 arrestos en todo el país, sólo aumentó los temores. Si bien se llevaron a cabo acciones de coerción similares bajo la administración de Obama, se difundieron anécdotas de inmigrantes indocumentados que no amenazaban con los temores amplificados.

Los memorandos refuerzan el margen de maniobra de los oficiales de inmigración para tomar decisiones inmediatas sobre quién detener y dice que los oficiales deben iniciar acciones contra las personas que se encuentran en el desempeño de sus funciones oficiales.

El objetivo es liberar a los oficiales de inmigración y a la policía para que tomen decisiones, después de que los críticos de la política de Obama los describieran como teniendo las manos atadas.

Pero la administración también se reserva explícitamente el derecho de expandir y priorizar objetivos tales como “contra los extranjeros removibles que son delincuentes convictos o que están involucrados en actividades de pandillas o tráfico de drogas”.

El nuevo plan amplía enormemente el número de individuos que pueden ser deportados usando procedimientos de “expulsión acelerada”, lo cual proporciona a los inmigrantes casi ningún procedimiento judicial.

Bajo la nueva política, si alguien no puede probar que él o ella ha estado viviendo en los Estados Unidos continuamente por dos años, él o ella podría ahora ser elegible para la eliminación acelerada. Anteriormente, esto estaba limitado en la práctica a las personas aprehendidas dentro de 100 millas de la frontera y que habían llegado en las últimas dos semanas.

Los memorandos también hacen una serie de cambios como parte de terminar la llamada “captura y liberación”, donde los inmigrantes indocumentados que esperan los procedimientos judiciales se les concede la libertad condicional y la licencia para ingresar al país en espera de las fechas judiciales que pueden ser años en el futuro.

Establece límites más estrictos a quienes pueden ser puestos en libertad condicional en lugar de detenidos, lo que hace que la detención pendiente de los procedimientos judiciales sea el incumplimiento para miles de inmigrantes. En un intento de hacer frente a la posible presión sobre los limitados recursos de detención, Kelly ordena una oleada de jueces e instalaciones de inmigración.

Más difícil para los solicitantes de asilo

En este sentido, la orientación también hace más difícil recibir las protecciones de asilo, una excepción clave a la “expulsión acelerada” que a menudo permite que la gente se quede en los Estados Unidos en espera de una decisión definitiva sobre su elegibilidad para el asilo.

Sin modificar explícitamente el criterio de “temor creíble” -el umbral en el que se permite a los solicitantes de asilo el permiso para seguir celebrando audiencias judiciales sobre su solicitud de asilo-, la guía deja claro que los funcionarios de asilo pueden utilizar más discreción para determinar la credibilidad, Y utilizar su propio conocimiento para sopesar lo que los migrantes reclaman acerca de posibles persecuciones o torturas en su país de origen.

Otro cambio: una vez que las personas llegan al punto de temor creíble, en vez de esperar sus audiencias completas sobre asilo en los Estados Unidos, la nueva guía hace uso de una ley que permite a los migrantes no mexicanos ser enviados a México a esperar. El cambio podría enviar a decenas de miles de inmigrantes no mexicanos de regreso a la frontera, y se aplicaría en gran medida a los centroamericanos que huyen de la violencia, las pandillas y los cárteles de la droga para buscar refugio en los EE.UU.

DHS también explorará un sistema de videoconferencia para mantener potencialmente a estos individuos en México incluso para su audiencia judicial, la cual podría ser llevada a cabo remotamente.

Menores no acompañados

En un mayor endurecimiento de las protecciones que permiten más indulgencia a ciertos inmigrantes, la administración también busca limitar las protecciones para los menores no acompañados que buscan ingresar a los Estados Unidos.

La orden ejecutiva señala que en algunos casos, los individuos continuaron recibiendo protección como niños extranjeros no acompañados incluso cuando tenían un padre o tutor que vivía ilegalmente en los Estados Unidos, diciendo que esto llevó a “abusos” del sistema.

El memorándum de Kelly pide una nueva guía para poner fin a esos “abusos”, lo que podría restringir la elegibilidad que se otorgó anteriormente a todos los menores de 18 años que llegaron sin un padre i tutor a los Estados Unidos que fuera capaz de cuidar de ellos.