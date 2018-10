Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ.- “The Haunted Graveyard” no es solo el escenario para una gran película de terror, ahora es una atracción encantada, los días anteriores a Halloween, en un vecindario de Scottsdale.

¡La casa encantada incluso cuenta con un dragón que escupe fuego!

De cerca y de lejos, la gente de todo el valle viene aquí para llevarse un buen susto.

Horas de doble esfuerzo y problemas hacen que la caldera de esta calle de Scottsdale sea una burbuja.

Nunca sabes en qué te vas a encontrar.

La atracción encantada tuvo sus altibajos. “Estaba en otra casa y era un patio más pequeño y al dueño de una casa no le gustó, así que apáguelo y se mudó”, dijo Penny Amadio, quien estaba visitando la atracción.

Pero cada año, la pantalla lanza un hechizo a los que se atreven a entrar.

“Cada año, se hace más y más grande y más elaborado, recomiendo a cualquiera que traiga a su familia aquí. Es una gran experiencia”, agregó Amadio.

Los laberintos de confusos disfraces un banquete espantoso para los ojos.

Un trabajo de amor espeluznante, que cuaja la sangre.

“Él (el propietario de la casa) comienza alrededor del 1 de agosto y le da los toques finales, incluso esta noche”, dijo Gretchen Blitz, residente de Scottsdale.

Entonces, si maneja en 8401 E Valley Vista Drive, justo después de Granite Reef Road y McDonald Drive, se pregunta por qué las calles se ven más oscuras. Solo sepan que los vecinos no van a morder.

Es una gran diversión comunitaria, nos lo pasamos muy bien todos los años “, agregó Blitz.

“The Haunted Graveyard” está abierto de 6:30 pm a 10 pm hasta Halloween.