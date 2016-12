Por Hugo Laveen

La Corte Suprema estatal decidirá si cientos de miles de trabajadores de Arizona verán un aumento en su salario a partir del 1 de enero bajo los términos de una medida aprobada por los votantes que aumenta los salarios mínimos.

La Cámara de Comercio e Industria de Arizona está liderando una coalición de grupos empresariales instando a la Corte Suprema a bloquear el aumento. Argumentan que a pesar de que la Proposición 206 exime a los empleados estatales del incremento, Arizona se verá obligado a aumentar el pago de la atención de la salud y los contratistas de servicios sociales y pagar para hacer cumplir la nueva ley. Dicen que los partidarios de la medida no incluyeron una nueva fuente de financiamiento como lo requiere la Constitución estatal.

La Cámara también argumenta que la medida incluye ilegalmente una segunda parte que obliga a los empleadores a incluir el tiempo de enfermedad, violando las normas que dicen que las iniciativas pueden abordar un tema.

Un juez de primera instancia rechazó ambos argumentos la semana pasada en un fallo que ahora es apelado por la Cámara.

“Si se permite que se mantenga, la decisión del tribunal de primera instancia permite a los redactores de las iniciativas electorales gastar cantidades ilimitadas del fondo general del estado sin implicar la regla de fuente de ingresos de la Constitución de Arizona, siempre que sus iniciativas sean inteligentemente elaboradas cuidadosamente para evitar la mención explícita de tales gastos”. Los abogados de la Cámara escribieron en documentos judiciales. “A los proponentes también se les permitirá ingresar temas de política dispares en una sola iniciativa, siempre y cuando esas políticas toquen el mismo área general de la vida”.

La oficina del Fiscal General Mark Brnovich está defendiendo la ley junto con los proponentes de la Proposición 206 y su respuesta a la apelación de la Cámara se debe a la clausura del miércoles.

Pero la respuesta de los partidarios de la Proposición 206, presentada a mediodía, dijo que el juez tenía razón cuando rechazó el argumento y encontró que la medida no activaba el gasto estatal obligatorio. Incluso si lo hiciera, el bloqueo de toda la ley no se justifica, porque el estado no está obligado a gastar dinero adicional.

“Finalmente, la mayoría de las acusaciones de la Cámara contra la Proposición 206 son, de hecho, argumentos de política -incluyendo el aumento de los costos que resultarán en un aumento del gasto por parte de las entidades gubernamentales- que fueron emitidos completamente antes de las elecciones generales de noviembre”, escribieron. “La propuesta ha pasado ahora con el 58 por ciento de los votos, y la política pública apoya denegar la solicitud de demorar la implementación de su testamento”.

La medida eleva el salario mínimo de $8.05 por hora a $10 el 1 de enero ya $12 en el 2020. Para el momento en que los salarios alcanzan $12 por hora, un 30 por ciento de la mano de obra de Arizona verá un aumento en el pago, según un Análisis por el Gran Cañón Instituto. Eso es más de 700.000 trabajadores.

Se espera que el tribunal superior decida si bloquea temporalmente la ley -y los aumentos de los trabajadores- para el final de la semana. Será la primera prueba de la Corte Suprema ampliada de 7 miembros del gobernador republicano Doug Ducey. Dos jueces de noticias nombrados por Ducey tomaron sus asientos a principios de este mes. Ducey se opuso a la medida.

El tribunal considerará si aceptará el reto más amplio de los grupos empresariales en su conferencia de febrero.