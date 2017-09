Las tasas han caído en las personas de a partir de 70 años; los avances frente a la enfermedad cardiaca podrían explicar las tendencias

Salud

Buenas noticias para los estadounidenses de edad avanzada: Las tasas de Alzheimer y de otras formas de demencia se han reducido de forma significativa a lo largo de aproximadamente la última década, muestra un estudio reciente.

El análisis de casi 1,400 hombres y mujeres de a partir de 70 años de edad encontró que la cantidad de casos de demencia se redujo desde 73 entre los que habían nacido antes de 1920 a solo 3 entre los que habían nacido después de 1929.

Los motivos del declive no están claros, según los investigadores. Pero hay un factor que destacó entre los demás: Las tasas de accidente cerebrovascular (ACV) y ataque cardiaco se redujeron a lo largo de las generaciones. Sin embargo, la tasa de diabetes aumentó.

“Quizá estemos observando los beneficios de los éxitos durante años en la prevención de la enfermedad cardiovascular”, dijo la investigadora principal, Carol Derby, profesora de investigación en el Colegio de Medicina Albert Einstein de la ciudad de Nueva York.

Pero no parece explicar toda la reducción en las tasas de demencia.

Aunque la tasa de demencia se ha reducido, se anticipa que la cantidad real de personas con demencia aumente de forma dramática a medida que la gran cantidad de personas de la generación de la postguerra envejezca, dijo Derby.

“Queda por ver si los cambios en la tasa de inicio de la demencia van a contrarrestar ese cambio en la población”, señaló.

En todo el mundo, más de 47 millones de personas sufren de demencia, y se desarrollan 7 millones de casos nuevos al año, según los investigadores.

Se prevé que la cantidad de casos de demencia se duplicará cada 20 años y alcanzará los 115 millones en 2050.

Se predice que la cantidad de personas que sufren de Alzheimer, la causa más habitual de demencia, aumente hasta los 106 millones en 2050, dijeron los investigadores.

“Aunque las tasas podrían reducirse, el problema dista mucho de estar resuelto”, dijo James Hendrix, director de iniciativas científicas globales de la Asociación del Alzheimer (Alzheimer’s Association).

La demencia, un trastorno de las funciones cerebrales caracterizado sobre todo por problemas en la memoria y cambios en la personalidad, sigue siendo una de las afecciones crónicas más costosas, con un inmenso impacto para los pacientes y las familias.

Hendrix cree que tener un estilo de vida saludable podría ayudar a prevenir la demencia. De hecho, un estudio reciente encontró que si las personas hicieran ejercicio, comieran una dieta saludable, dejaran de fumar y mantuvieran a raya las afecciones médicas crónicas, como la diabetes, se podrían prevenir un 35 por ciento de los casos de demencia en todo el mundo, dijo.

“Se trata de la salud cerebral durante toda la vida”, comentó Hendrix, que no participó en el estudio.

El informe aparece en la edición en línea del 5 de septiembre de la revista JAMA Neurology.

Para realizar el estudio, Derby y sus colaboradores analizaron la tasa de demencia en casi 1,400 hombres y mujeres que participaron en el Estudio Einstein del Envejecimiento, realizado entre 1993 y 2015.

Cuando los participantes entraron en el estudio, tenían 70 años o más y no sufrían de demencia.

A lo largo del trascurso del estudio, el equipo de Derby encontró que la tasa de demencia se redujo de forma constante.

Entre las 369 personas nacidas antes de 1920, 73 acabaron teniendo demencia, y esa cifra se redujo a 43 entre las 285 personas nacidas entre 1920 y 1924.

Los casos de demencia se redujeron a 31 para las 344 personas nacidas entre 1925 y 1929 y a 3 casos para las 350 nacidas después de 1929.

“Esto no es algo inesperado”, dijo el Dr. Sam Gandy, director del Centro de Salud Cognitiva del Hospital Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York. “Se han documentado tendencias parecidas en Europa”.

Gandy, que no participó en el estudio, cree que gran parte de la reducción en la tasa de demencia es el resultado de la reducción en las tasas de ACV.

“A medida que ha mejorado la salud cardiovascular, la incidencia de ACV se ha reducido”, dijo.

La salud de los vasos sanguíneos en el cerebro contribuye al riesgo de demencia, dijo Gandy.

“Se podría predecir que, a lo largo del tiempo, la reducción sostenida en el riesgo de ACV sería un precursor de un riesgo de demencia más bajo”, planteó.

Aunque la tasa de demencia se ha reducido, la cantidad de casos probablemente aumente, advirtió Gandy.

“Hay tantas personas de la generación de postguerra que están envejeciendo que la cantidad de pacientes con demencia seguirá aumentando aunque la prevalencia de casos disminuya ligeramente”, aseguró.

