La discriminación se cobra un precio no solo en la salud de la víctima, sino también en el bienestar de su pareja, encuentra un nuevo estudio.

Salud

“Encontramos que cuando un individuo experimenta discriminación, reportan una peor salud y depresión”, dijo el autor del estudio, William Chopik, profesor asistente de psicología en la Universidad Estatal de Michigan. “Pero esa no es toda la historia: su estrés se propaga y afecta también a la salud de su pareja”.

En el estudio participaron casi 2,000 parejas de 50 a 94 años de edad, que contaron sus experiencias de discriminación. También ofrecieron detalles sobre su salud, síntomas de depresión, y el nivel de intimidad o dificultad en su relación.

Los investigadores encontraron que la discriminación de cualquier tipo (racial, de género o de edad) tenía un efecto negativo en la salud de las personas.

“Lo que importa es que sintieran que los trataban de forma injusta”, dijo Chopik en un comunicado de prensa de la universidad. “Eso es lo que tuvo el mayor impacto en la salud de la persona”.

Pero la discriminación también afectó al cónyuge o pareja romántica de la víctima, encontró el estudio. Los investigadores dijeron que esto se debe a que las parejas implicadas en una relación por lo general comparten la carga de estos incidentes y experiencias.

“Encontramos que muchos de los efectos nocivos de la discriminación para la salud ocurren porque produce mucho daño a nuestras relaciones”, planteó Chopik. “Cuando un miembro de la pareja experimenta discriminación, lleva ese estrés a casa, y eso tensa la relación. De forma que ese estrés afecta negativamente no solo a su propia salud, sino también a la de su pareja”.

Los hallazgos aparecen en una edición reciente de la revista Social Psychological and Personality Science.

FUENTE: Michigan State University