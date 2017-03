El líder de las izquierdas mexicanas, ilustró el verdadero espíritu de la comunidad inmigrante, con el ejemplo del ilustre escritor arizonense Miguel Méndez.

Por Hugo Laveen

“El desierto que se extiende hacia el sur de esta ciudad es desgraciadamente un inmenso cementerio. Ahí han quedado miles y miles de mexicanos y de latinoamericanos que intentaron cruzarlo y que murieron de calor, de sed, de frío o de hambre”.

Andrés Manuel López Obrador, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y líder natural de la izquierda mexicana, tomó las palabras del profesor Miguel Méndez, autor de la novela “Peregrinos de Aztlán”, obra cumbre de la literatura chicana, quien vivió y murió en Tucson, Arizona el 31 de mayo de 2013; al dirigirse a la comunidad hispana, en el salón de las Tradiciones, del barrio Garfield, en Phoenix, Arizona, el cual estaba lleno a reventar.

AMLO, como cariñosamente le llama su pueblo, tomó la imagen de Méndez para ilustrar el esfuerzo de aquellos inmigrantes “que han llegado a Estados Unidos a buscarse la vida de manera honrada, que ha llegado hasta estas tierras por necesidad, no por gusto, y merecen todo el respeto y la admiración, porque son seres humanos ejemplares”.

“Miguel era un hombre ejemplar, así era el poeta y novelista Miguel Méndez. A los 14 años se ganaba el pan en estas tierras como albañil y jornalero, acabó como profesor emérito de la Universidad de Arizona y nos dejó una obra que es parte fundamental de las literaturas chicana, mexicana y estadunidense. Murió acá, en Tucson, hace unos años y me ha parecido importante empezar este mensaje con un reconocimiento a su memoria”; dijo López Obrador, quien estuvo acompañado por Héctor Vasconcelos, Alfonso Durazo, Michael Nowakowski y otros activistas locales.

Sensible al sufrimiento de los inmigrantes, López Obrador dijo: “hablemos del desierto. El páramo tiene una aridez natural, pero es la crueldad humana, la que lo vuelve mortal. Desde que el presidente Bill Clinton ordenó bardear antiguos pasos fronterizos como Tijuana o El Paso, los migrantes no tuvieron otro camino que cruzar un desierto lleno de peligros”.

Dijo, sin embargo que los viajeros siguen enfrentando los riesgos de los polleros desalmados, de los delincuentes que acechan en el camino, de la Patrulla Fronteriza, de los sheriffs y hasta de milicias civiles que practicaban el deporte atroz de la cacería de migrantes, y además tienen que hacer frente a la travesía del desierto. “La muerte acecha a los migrantes”, dijo, “pero quienes se aventuran por esta zona no obedecen a un impulso suicida ni temerario; simplemente, a una economía que los expulsa, contigua a una economía que los necesita”.

El ovacionado visitante, culpó del flujo migratorio, a los malos gobiernos “que han tenido el cinismo de presentar como natural el destierro económico de millones de compatriotas; en lugar de preocuparse por crear empleos y dar a la población condiciones dignas de trabajo, educación, salud y vivienda, han impulsado esta enorme migración, que aquí se convierte en una verdadera catástrofe humanitaria; hasta les parece normal que las remesas que envían nuestros paisanos migrantes a sus lugares de origen se hayan convertido en una de las principales fuentes de divisas de México”.

López Obrador señaló la hipocresía de una economía sedienta de mano de obra barata, a este lado de la frontera, en la que se legisla para endurecer la persecución a los migrantes, fortificar la frontera común y multiplicar las deportaciones; pero dijo, sin embargo, que en realidad la política migratoria de Estados Unidos ha sido una válvula para abrir o cerrar a conveniencia la llegada de fuerza de trabajo.

Acusó de mera demagogia electorera, la persecución anunciada por la Casa Blanca contra los migrantes, a pesar de que el presidente Trump sabe que, “la economía de Estados Unidos no puede sostenerse sin trabajadores migrantes, porque por desgracia los bajísimos salarios que reciben son en buena medida la clave de la competitividad en la agricultura, en la industria y en los servicios estadunidenses frente a la competencia de Europa y Asia”.

Consideró a la propuesta de construir el muro fronterizo, como una idea criminal, porque no detendrá “el tránsito de trabajadores de un país a otro; simplemente, lo hará más peligroso de lo que ya es”.

El líder mexicano, cuyas frases eran seguidas por el aplauso entusiasmado de los concurrentes, hizo hincapié en lo injustificado del anunciado muro fronterizo, “porque al sur de Estados Unidos no existe enemigo alguno, sino un país saqueado por malos gobernantes, por gobiernos deshonestos, corruptos, que ha dejado a millones sin otra posibilidad de subsistencia que buscarse la vida en estas tierras”.

López Obrador también destacó “que la posible construcción del muro de la ignominia, impediría el libre tránsito de miembros de las culturas indígenas, yaquis, pápagos y de otros pueblos, que son la verdad más íntima de esta región de América, los dueños originarios de estas tierras limítrofes entre Sonora y Arizona”.

“Rechazamos la construcción del muro de la hipocresía y la crueldad, porque no queremos más familias separadas ni queremos que se acumulen más huesos en el desierto de Arizona”, señaló AMLO, entre el aplauso de los centenares de asistentes.

Andrés Manuel indicó que la visita a Phoenix, es parte de una gira por Estados Unidos con el propósito de compartir su estrategia para defender los derechos de los migrantes, para lo cual. prometió tejer una red cívica de defensa contra el racismo y la xenofobia y reiteró que instalará un bufete jurídico que atienda a las necesidades de los inmigrantes en proceso de deportación; y expuso un plan de acción de seis puntos en el que trabajará su equipo en Arizona:

1.- Se promoverá entre la población, el que haya relaciones de amistad con la comunidad estadounidense mediante una comunicación fraterna con migrantes mexicanos, latinoamericanos y migrantes trabajadores de todo el mundo.

2.- Se formarán en todo el estado comités cívicos y se distribuirá en todos los condados de Arizona, el Periódico Regeneración.

3.- El comité de MORENA en Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, será el responsable de llevar a cabo las tareas de difusión, organización y defensa de migrantes.

4.- Se contará con el compromiso de que los 50 consulados de México en Estados Unidos, se conviertan en procuradurías en defensa de los migrantes y nosotros vamos a abrir en todas las ciudades fronterizas de Sonora, oficinas de abogados para defender a migrantes.

5.- Tenemos que hacer un frente entre todos para enfrentar el odio y las medidas racistas y violadoras de derechos humanos, tenemos que convocar a un diálogo ecuménico, interreligioso y también que participen libres pensadores para unir voluntades y defender a los migrantes en estas tierras, con la puesta en práctica del principio universal de la fraternidad. Tenemos que unirnos.

6.- El día 14 de marzo, les informó, la semana próxima, el martes próximo nos vamos a entrevistar en Nueva York con el comisionado de Derechos Humanos de la ONU y al día siguiente vamos a estar en Washington, vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde a presentar una denuncia formal contra las dos órdenes emitidas por Donald Trump: la de construir el muro en la frontera y la de perseguir a migrantes en Estados Unidos.

Finalmente, López Obrador expresó que debemos tocar “el corazón de los estadunidenses; tenemos que hablar mucho con los estadounidenses, convencerlos, persuadirlos, hay que recordarles que la verdadera felicidad no reside, no es acumular de bienes materiales, títulos o fama, mucho menos la felicidad es el autoritarismo o la prepotencia, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad”.