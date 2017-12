Mientras usted disfruta de las decoraciones y la buena comida de la época de fiestas, hay peligros ocultos en los oropeles y los dulces que pueden suponer peligros para su amada mascota.

Salud

Un veterinario ofrece sugerencias para mantener la seguridad de su mascota.

“Evite que su mascota mastique o coma adornos, luces festivas, cables eléctricos y cintas, para prevenir obstrucciones gastrointestinales y la electrocución”, planteó la Dra. Leni Kaplan, del Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell.

“Piense en limitar el acceso de su mascota a las habitaciones con decoraciones festivas, sobre todo cuando no esté supervisada. Una opción fácil es usar puertas para bebés”, dijo.

La comida de las festividades también puede ser peligrosa, para no mencionar que engorda, añadió Kaplan.

“Restrinja el acceso a los refrigerios y los dulces festivos, como el chocolate, el café, la cafeína, las nueces de macadamia, las uvas, las pasas y cualquier dulce o alimento que contenga xilitol, que es tóxico para las mascotas y potencialmente letal en cualquier época del año. Guarde esos artículos donde las mascotas no lleguen o no puedan acceder”, comentó en un comunicado de prensa de la Cornell.

“No comparta su comida con la mascota, para evitar que aumente de peso innecesariamente. Tenga refrigerios saludables a mano para compartirlos, como judías verdes, zanahorias, calabacín o apio. Los alimentos grasosos pueden acabar en vómitos, diarrea, deshidratación, y en algunas circunstancias en pancreatitis, una enfermedad grave que podría requerir hospitalización”, advirtió Kaplan.

El estrés es otro problema.

“Evalúe el estrés de su mascota cuando tenga invitados. Piense en llevar a sus mascotas a una pensión durante las festividades, a menos que eso sea en sí una fuente de estrés. Hable con el veterinario sobre el uso de ansiolíticos, si están indicados. Piense en confinar a las mascotas en un espacio seguro, una habitación o una jaula cuando tenga visita”, dijo Kaplan.

Asegúrese también de seguir con la rutina normal de su mascota tanto como sea posible, para disfrutar de una época de fiestas de bajo estrés. “Saque tiempo para los paseos, para jugar y para las comidas antes de la época de fiestas”, sugirió.

Algunas flores pueden ser tóxicas para las mascotas. Aunque las flores de Pascua no son un peligro grave para las mascotas, el muérdago y el acebo son peligrosos. Los lirios son tóxicos para los gatos, apuntó.

“Comuníquese con un veterinario de inmediato si sospecha que su mascota ingirió cualquier alimento o artículo peligroso, o si no se comporta bien. Si va a viajar, sea proactivo y averigüe dónde y cuándo puede buscar atención veterinaria durante la época de fiestas, por si la necesita”, aconsejó Kaplan.

FUENTE: Cornell University