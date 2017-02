Muchos católicos no comprenden que Cristo trae su muerte actual al altar en cada Misa.

PADRE ENRIQUE WASIELEWSKI

Esta semana en Prensa Hispana ustedes verán un foto del Cuerpo de Cristo en los manos de un sacerdote en la Misa dominical.

Probablemente la mayoría de la gente en las Misas piensa incorrectamente que el momento cuando Jesús pone su Cuerpo sobre el altar para que todos lo vean es el momento más importante en la Misa.

La verdad es que la Misa no es la celebración de la presencia del cuerpo y sangre real de Cristo, que es la creencia de muchos católicos. En lugar, la Misa es la celebración de la presencia de la MUERTE de Cristo en la cruz.

El titulo de un libro teológico famoso por el Cardenal Charles Journet es “La Misa: La Presencia del Sacrificio de la Cruz.”

Pero, algo muy importante, lo correcto es que Cristo hace dos milagros al cambiar el pan y vino en su Cuerpo y Sangre en el altar, como hacia en su Última Cena. No es para presentarse a sí mismo a la gente para que vean sus cuerpo y sangre real. Pero, mas importante, su acciones son para presentar su sangre separado de su cuerpo en dos lugares para darnos un símbolo sagrado que causa la venida de un tercer milagro en el altar – mucho más grande que los dos cambios – y para anunciar la venida de la muerte actual de Jesús en el altar.

La más gran acción de Cristo cada día es poner sus muerte actual en miles de altares y ofrece su muerte a su Padre como adoración.

La separación de la sangre de su cuerpo en el altar es un símbolo sagrado hecho por Jesús que representa el momento de su muerte en la cruz cuando su sangre se separa de su cuerpo, cuando su sangre fluye fuera de su cuerpo causada por la lanza que hirió su corazón a manos de un guardia. Su muerte viene al altar en el momento cuando él cambia el vino por su sangre.

La más gran acción de Cristo en el mundo en nuestro tiempo es que, en miles de altares cada momento alrededor el mundo cada hora, el pone su muerte actual en su cruz en Monte Calvario y ofrece su muerte a su Padre.

La única razón porque Cristo pone su muerte en el altar es para permitir a usted ofrecer su muerte al Padre como su regalo.

Por 2,000 años continuamente en el cielo, Cristo ha ofrecido su única muerte en el Monte Calvario a su Padre, junto a todos los santos y ángeles. Su muerte en la cruz pagó por todos de los pecados de toda de la gente del mundo. Dios no necesita más adoración de Cristo, pero en adición de este sacrificio continua.

Cristo quiere que usted tenga el mismo privilegio que María, su madre, y Juan, su apóstol, tenían, al estar con él durante su muerte en el Calvario. Así, él ponía su muerte en su Última Cena para continuar su sacrificio en cada generación por siempre y dar a todos la oportunidad de ofrecer su sacrificio al Padre como su propio regalo, el más gran regalo que es posible a dar a Dios.

Cuando la sangre de Cristo viene al altar, tenemos el símbolo de la separación y su muerte. En este momento Cristo comienza ofrecer su sacrificio a su padre y invita usted a unirse a él al ofrecerlo. Billones de santos y ángeles nos rodean en este, el más grande evento jamás ocurrido en el mundo. Debe usar este gran privilegio cada domingo.

NOTA: Padre Enrique ha hecho tarjetas nuevas y bonitas (como la de arriba) que explican todo que la mayoría de los católicos no saben de la Misa. Puede obtener un copia gratis en Español o Inglés por mandándole su dirección al P.O. Box 41172, Phoenix, AZ 85080.