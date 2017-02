La Cuaresma, la Ceniza y el neumero “40”, ¿Cuáles son sus significados?

Padre Enrique WASIELEWSKI

En el próximo Miércoles de Ceniza, millones de cristianos darán inicio a la Cuaresma, 40 días de preparación para la gran fiesta de la Resurrección de Jesucristo después de su crucifixión y muerte en el Monte Calvario.

Esta temporada de oración y fe, comienza con el día de Miércoles de Ceniza. En este día, la gente acude al templo, donde reciben una cruz de ceniza en sus frentes.

Muchos no saben correctamente su significado ni la organización de la costumbre de la ceniza o el Tiempo de la Cuaresma.

La ceniza es el símbolo de su promesa de cambiar su vida durante la Cuaresma (“40”).

Cuando Ud. recibe la ceniza en su frente en Miércoles, NO hay una bendición como mucha gente cree. Pero, recibir la ceniza es un señal de que usted hace una promesa de vivir una vida mejor cada día, durante la estación de Cuaresma. Si usted no hace esta promesa, entonces nada ocurre. No hay una bendición, ni hay nada.

El “40” en la Biblia no un número exacto, pero es un símbolo de un tiempo de cambio y progreso de una persona o un grupo.

Usualmente, “40” es un tiempo, más o menos 40. Cada vez, “40” es un símbolo de un tiempo que es dado por Dios a una persona que Dios escogió, durante el cual buscará crecer a una nueva posición rumbo a la perfección o el trabajo que Dios le encomienda.

Cada vez que usted ve un “40” en la Biblia, debe a pensar de este punto.

Algunos ejemplos son:

Dios escogió a Noé para ser el nuevo “padre” de la raza humana. Dios dio a Noé un diluvio, con “40 días y noches” de lluvia, para prepararse para ser mejor que Adán y sus descendientes que pecaron mucho.

Dios escogió los esclavos Judíos en Egipto a ser su “familia especial” para ser guía y luz de toda la otra gente del mundo y gobernar la nueva tierra de Israel. Dios dio a ellos “40 años” de caminar por el desierto de Sinaí en preparación por su nuevo trabajo por Dios.

Dios escogió a Moisés, 1,800 años antes de Cristo, para ser el primer líder y dador de sus leyes a los Judíos – y llamó a Moisés, arriba del Monte Sinaí dos veces, por “40 días”, para prepararlo a recibir los Diez Mandamientos y darlos a la gente.

Dios mandó a su hijo Jesucristo para ser el maestro, líder y salvador del mundo – y lo llamo de su carpintería a la edad de 30 años y lo hizo prepararse en el desierto por “40 días” para su trabajo difícil.

Dios está llamando a usted este Miércoles para hacer una promesa de crecer a una vida mejor durante los 40 días de Cuaresma – para celebrar en la Pascua la Resurrección de Jesucristo a una nueva vida y su nueva vida mejor – y entonces a continuar esta nueva vida durante todo el año.

Dios quiere preparar a usted para vivir en un gran nivel en el cielo con Él por siempre. Dios da la Cuaresma a usted para ayudarlo a hacer progreso en su viaje al cielo.

Más importante que prometer dejar de comer dulces durante la Cuaresma es prometer mas tiempo hablando a Dios, visitando a los enfermos, mas amor en su familia. Cristo lo invita a imitar su vida de ayuda para todos.

NOTA: Padre Enrique ha hecho tarjetas nuevas y bonitas que explican todo lo que la mayoría de los católicos no saben de la Misa. Puede obtener un copia gratis en español o inglés, mandando su dirección al: P.O. Box 41172, Phoenix, AZ 85080.