CUARESMA. Cristo nos da su vida divina que él prometió a una Samaritana en un pozo y a la gente después que alimentó a 5,000.

Padre Enrique WASIELEWSKI

Una Samaritana corrió y gritó a todos que Jesús era el Mesías prometido por siglos. Durante esta Cuaresma la gente de las religiones cristianas principales oyen la historia de la Samaritana que Jesús encontró al lado del pozo de Jacob. El pozo está 40 millas al norte de Jerusalén.

Millones de personas han visitado el pozo para beber de la misma agua que Cristo bebía. Ahorra el pozo está adentro de un monasterio.

Jesús había estado caminando hacia el norte de la zona de Jerusalén rumbo al mar de Galilea. (El mar de Galilea está más de 90 millas al norte de ambos: Jerusalén y el Mar Muerto.) Jesús se detuvo al pozo para obtener un poco de agua. Aunque los judíos y los samaritanos paganos no hablaban entre sí, Jesús le pidió a la mujer que de diera de beber.

Él le contó sobre todo de sus muchos pecados. Él le dijo que él podría darle “agua viva.” Entonces, él dijo que él era el Mesías. Ella corrió a su pueblo para gritar a todos que el Mesías estaba junto al pozo. (Evangelio de Juan 4:4-26)

Cristo prometió a la gente que les daría su cuerpo y sangre para comer y beber.

Antes de su Última Cena Cristo dijo a la gente claramente que él les daría su cuerpo y sangre real para comer y beber.

El día después su milagro de alimentar a 5,000 con solo cinco panes y dos pescados, Jesús dijo a la gente en una sinagoga que él les daría su cuerpo y sangre para comer y beber. Él dijo: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo … el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.”

Algunos dijeron “¿Como este hombre va a darnos su carne para comer?” Él dijo: “Les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes.”

“Él que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna … Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. … Él que me come vivirá por mí”. (Juan 6:48-57)

Los católicos creen que Jesús da su vida divina hoy, principalmente en la comunión durante la Misa.

Jesús celebró su última cena en la noche de la cena de Pascua, una celebración importante que Dios dio al pueblo judío. Fue para celebrar la nueva vida que Dios les dio, después de ayudarlos a escapar de 430 años de brutal esclavitud en Egipto.

La nueva cena de Jesús celebraría la vida divina que él ofrece y la reunión con Dios después de la separación causada por los pecados de Adán y Eva y sus descendientes. Jesús ganaría la reunión para todos por su muerte en la cruz en el día siguiente.

Como Cristo había prometido a la mujer samaritana y a los 5,000, él dio a sus apóstoles su cuerpo y sangre para comer y beber, alimento que les daría su propia vida divina.

Durante la cena Jesús tomó pan, lo cortó y lo cambió en su cuerpo con estas palabras: “Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”.

Tomó una copa de vino y cambio en su sangre con estas palabras: “Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes.” (Lucas 22:19-20).

Sus seguidores celebraron esta cena cada día. (Hechos 2:42-47) Por los siglos la Iglesia Católica ha celebraron esta cena, durante la Santa Misa diariamente, y creemos que su comunión es el cuerpo y sangre real de Jesucristo que él prometió.

Los Católicos creemos que la comunión es la manera primera que Cristo nos da su vida divina, llamada gracia.

