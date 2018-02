PADRE ENRIQUE WASIELEWSKI

Dios usa “40” en la biblia muchas veces como un símbolo o un mensaje

Necesitemos pensar que muchas veces en la biblia Dios usó “40” como un mensaje divino a la gente en los tiempos pasados y a nosotros hoy. Este “40” simbólico, muestra la gran imaginación de Dios que Él usó en la Biblia.

La mayoría de los Cristianos no comprenden la significación de la palabra “Cuaresma”, la razón porque hay 40 días en cuaresma y la conexión de “40” con la celebración de la gran Fiesta de la Pascua.

Dios usó “40” días o años en varias maneras para indicar que Él escogió una persona o grupo para hacer un trabajo muy importante en el plan de Dios para ayudarnos a nosotros.

El número “40” en la biblia significa un TIEMPO (más o menos 40) del gran progreso de una persona o grupo de un nivel normal hasta la vida a un nivel grande.

La Cuaresma es un tiempo para prepararnos a celebrar la resurrección de Jesús en la gran fiesta de Pascua. Los símbolos dan la razón para celebrar SU RESURRECCIÓN en la Pascua. El punto del tiempo de la Cuaresma es para ayudarnos a PERFECCIONAR nuestras vidas durante los 40 días y elevarnos para celebrar la resurrección de Cristo en la gran fiesta. Es muy importante usar esta información para vivir correctamente y hacer progreso en su vida durante estos 40 días, para tener una resurrección a una vida más perfecta antes en la Pascua.

¿Por qué la Cuaresma tiene 40 días?

La Cuaresma es un tiempo de 40 días (no incluyendo los Domingos) antes de la celebración de la Pascua. ¿Pero, por qué la Iglesia usa 40 días? ¿Por qué no 30, 39 o 45? ¿Por qué 40?

La razón: En la biblia, “40” frecuentemente no es un número, pero es un “símbolo especial” como también “6”, “7” y “12”. Cuando Ud. ve uno de estos números, necesita pensar “¿Qué es la razón porque los escritores de la biblia usaron un “numero especial” en esta situación?”.

Algunos ejemplos de los que Dios escogió para hacer su trabajo:

■ Los 40 años del viaje en el desierto de los Israelitas que Dios escogió para ser los ancestros de Jesús, 1,200 años después.

■ Los 40 días que duró dos veces en el Monte de Sinaí, Moisés, que Dios escogió para ser el líder y instructor de los Israelitas.

■ Los 40 días de Jesús en el desierto para preparar a elevarse de la vida de un carpintero y comenzar a predicar, enseñar, hacer milagros, sacrificar su vida en la cruz y resucitó de la muerte para darnos su vida divina y salvar a toda la gente del mundo.

■ Los 40 días entre la resurrección de Cristo hasta su ascensión que indicó que él completó el trabajo que él venía a hacer para salvarnos.

El numero “40” enseña puntos importantes para nosotros, puntos cerca de nuestra actitud durante Cuaresma, y puntos de la manera en que debemos cambiar nuestras vidas. El número “40” en la biblia significó un TIEMPO de gran progreso de un nivel bajo a un nivel alto de vida de una persona o un grupo. Es un tiempo de preparación y progreso antes del comienzo de una nueva vida, de más importancia y responsabilidad.

NOTA: Para hablar con Padre Enrique u obtener conserjería gratuita de él por teléfono o en cualquier lugar que desee, llámelo en cualquier momento o deje su número en su teléfono,480-303-0857.

AVISO: Para recibir una tarjeta colorida gratis que explica la misa católica claramente, mande su dirección a: P.O. 41172, Phoenix 85080.