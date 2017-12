Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ. Sylvia Norwood recuerda a su hija de siete años como una niña brillante a la que le encantaba divertirse con su hermana mayor. “Ella era una niña que querrías, y querías despertar con su hermosa sonrisa”, dijo Norwood.

Sanaa Cunningham, de siete años, murió en febrero de 2017, después de que su padre y su madrastra la llevaron rápidamente a un centro de urgencias porque tenía problemas para respirar. Su padre, Germayne Cunningham, detective de la policía de Phoenix en ese momento, tenía la custodia exclusiva de Sanaa.

El personal notó hematomas y rasguños en todo el cuerpo de la niña pequeña. Fue trasladada de inmediato al Phoenix Children’s Hospital, donde se descubrió que estaba séptica. Ella murió horas después.

Los Cunninghams dijeron a los médicos y a la policía que la niña sufría de una serie de enfermedades mentales, incluida la esquizofrenia, y que su salud mental y física había disminuido en los últimos dos años. También dijeron que Sanaa se estaba autolesionando y causando lesiones a sí misma.

Norwood vio por última vez a su hija en diciembre de 2015 y afirma que en ese momento estaba bien, sin signos de abuso o negligencia.

“Las cosas simplemente comenzaron a cambiar en los últimos años y para ser sincero, quiero saber qué sucedió”, dijo Norwood.

La madre afirma que su ex marido comenzó a negar su visita o que solo dejaría que la visitaran los hijos mayores que tenían en común.

“Cuando las visitas comenzaron a disminuir, estoy haciendo preguntas. Quiero saber por qué no recibo mis visitas y mis hijos, y no obtuve respuesta”, dijo Norwood.

Norwood entiende que evitar que Sanaa la vea podría haber provocado algunos cambios emocionales y actuar mal, pero no está comprando la lista severa de enfermedades mentales con las que su hija fue supuestamente diagnosticada.

La policía de Goodyear tampoco compró la historia sobre la enfermedad mental grave y la autolesión. Después de una investigación de 10 meses de duración, dicen que encontraron evidencia de abuso infantil grave y negligencia. El 1 de diciembre de 2017, un gran jurado acusó formalmente a Germayne y Lisa Cunningham de un cargo de asesinato en primer grado y 10 cargos de abuso infantil.

“El abuso infantil en sí mismo es muy perturbador. En este caso, fue extremadamente perturbador y finalmente llevó a la muerte de una niña pequeña”, dijo Lisa Kutis, vocera del Departamento de Policía de Goodyear.

“No sé cómo dar sentido a esto. Hay días en los que todavía no quiero creerlo. Pero a medida que continúa brindándome más información, estoy empezando a aceptarlo por lo que es y ella no sufre más “, dijo Norwood.

Quacy Smith conoce a Norwood y sus hijas desde que eran pequeñas. También es un abogado que la representa en lo que dijo será un reclamo de muerte por negligencia.

“Personalmente creo que hubo algún pase dado porque en ese momento él era un oficial de policía”, dijo Smith.

El abogado está hablando de llamadas a la policía de Goodyear y al Departamento de Servicios para Niños de Arizona en varias ocasiones por parte de Norwood y otros para verificar el bienestar en Sanaa por sospecha de abuso. Ninguna de las agencias hablará sobre la participación previa en la familia o llamadas anteriores al hogar.

“Creo que debido a que era un oficial de policía, creo que hubo [sic] algunas cosas que se dieron por sentado. Pases dados, algunas cosas que se tomaron al pie de la letra. Y al final del día te queda una miembros fallecidos de 7 años y familiares con corazones rotos “, dijo Smith.

La policía informa detalles de presuntos abusos por parte de la pareja. La policía descubrió que la niña se vería restringida de diferentes maneras, incluso con corbata de cremallera, brazaletes y una camisa grande atada con una chaqueta de tipo recto.

Otra información que la policía se reunió señaló que obligaron a la niña a dormir afuera en las noches de invierno y que le retuvieran la comida.

“Quería ser amada. Nadie quiere que su padre lo descuide, especialmente las niñas. No crecí con mi padre, por lo que saber que no le dio esa relación que ella solo quería es desgarradora “, dijo Norwood.

Smith también quiere saber, a pesar de las acusaciones sobre cargos tan graves, por qué la pareja no fue arrestada y se le dio una fecha en la corte para parecer responder a los cargos.

“Usted o yo estaríamos bajo custodia. Entonces, creo que deberíamos seguir las mismas reglas. Tratemos las mismas tarjetas para todos”, dijo Smith.

Cunningham renunció al Departamento de Policía de Phoenix en septiembre, después de servir 12 años como oficial y detective, cobrando su retiro, casi $125,000. En ese momento estaba bajo investigación criminal por Goodyear y una investigación interna por parte de Phoenix.

El Consejo de Normas y Entrenamiento de Oficiales de la Policía de Arizona ha abierto un caso en contra de su certificación. Si se le despoja de su certificación AZ POST, nunca podrá servir como oficial de policía en el estado de Arizona.

El par debe llegar a la corte el 2 de enero. Un juez decidirá si pueden ser liberados bajo fianza, o si deben esperar en la cárcel.