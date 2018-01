Salud

En un momento en que la temporada de la gripe está en pleno auge, una nueva encuesta muestra que casi tres cuartas partes de los estadounidenses mayores de 50 años piensan que todos los empleados de los hogares de ancianos deberían vacunarse contra la gripe cada año.

“Por fin hemos llegado al punto en los últimos años en que la mayoría de los hospitales con pacientes internos requieren a su personal que se vacune contra la gripe, o al menos lo promueven firmemente”, dijo la Dra. Preeti Malani en un comunicado de prensa de la Universidad de Michigan.

“Estos resultados sugieren que otros tipos de centros de atención de la salud deberían hacer lo mismo para proteger a los pacientes vulnerables, o posiblemente arriesgarse a perder clientes”, añadió Malani. “Animo a todo el mundo a preguntar a los hogares de ancianos y a otros centros de atención de la salud a largo plazo sobre sus políticas de vacunas”.

Malani es profesora de medicina interna, con la especialidad de enfermedades infecciosas y geriatría, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.

La encuesta, que fue publicada el 3 de enero, fue financiada por dicha universidad y la AARP. Más de 2,000 hombres y mujeres entre 50 y 80 años de edad participaron en ella.

Más del 60 por ciento de los encuestados dijeron que todos los pacientes que residen en un hogar de ancianos y/o en viviendas asistidas deberían vacunarse también.

Y el 70 por ciento dijeron que si supieran que un tercio del personal de un hogar de ancianos no está vacunado eso haría que fuera menos probable que residieran en el mismo.

La mayoría de los encuestados también dijeron que se debería ofrecer la vacuna contra la gripe a los trabajadores de forma gratuita, y que a los que no se vacunen se les debería pedir que se quedaran en casa cuando estén enfermos.

Muchos expertos son defensores de un método de vacunación generalizado para el control de la enfermedad basándose en la noción de “inmunidad grupal”. La idea es prevenir que se abran grietas en la armadura general de vacunación.

Una vez aclarado esto, los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. muestran que menos de 7 de cada 10 trabajadores de centros de atención de la salud a largo plazo se vacunan de forma rutinaria contra la gripe. Esto es así a pesar de la recomendación de que todo el mundo de a partir de 6 meses de edad debería vacunarse. En contraste con eso, aproximadamente 9 de cada 10 trabajadores de hospital contraen la gripe cada año.

FUENTE: University of Michigan