Los cambios en las hormonas no parecen afectar al cerebro femenino, encuentra un pequeño estudio.

Al contrario de lo que algunos han llegado a creer, el ciclo menstrual mensual de una mujer no parece disminuir sus habilidades de pensamiento, independientemente de qué momento del mes se trate.

Ese es el hallazgo de un pequeño estudio que espera descartar la idea de que una mujer no tiene el mejor rendimiento durante su periodo.

“Podría haber excepciones individuales, pero nuestro estudio no mostró un impacto negativo de los cambios hormonales en [el pensamiento y la memoria]”, señaló la autora líder del estudio, Brigitte Leeners, subdirectora de endocrinología reproductiva en el Hospital de la Universidad de Zúrich, en Suiza.

Los investigadores señalaron que no se trata solo de un mito de la cultura popular o una superstición respecto a la menstruación y las habilidades de pensamiento. Algunos estudios científicos han sugerido que las hormonas y su naturaleza cíclica podrían afectar a la forma en que una mujer piensa y actúa.

Por ejemplo, dos estudios anteriores sugirieron que cuando las hormonas femeninas (como el estrógeno y la progesterona) están en un nivel bajo, las mujeres podrían despuntar en tareas visuales y espaciales, que normalmente se consideran como tareas más “masculinas”. Y que realizaban mejor las tareas verbales (que se piensa que son más un “dominio de las mujeres”) durante el momento del mes en que los niveles de estrógeno y progesterona están más altos.

Pero Leeners dijo que estos y otros estudios realizados sobre el pensamiento y la memoria de las mujeres durante su ciclo menstrual con frecuencia tenían defectos, por ejemplo un tamaño reducido, o que otros investigadores no pudieron corroborar los hallazgos.

Leeners y sus colaboradores esperaban abordar esas preocupaciones para “ofrecer una base fiable para aconsejar a las mujeres sobre las asociaciones entre los cambios hormonales y su ‘pensamiento'”, apuntó.

El estudio incluyó a 88 mujeres que estaban menstruando de Hannover, en Alemania, y Zúrich. Las mujeres fueron evaluadas durante el primer mes, y una vez más durante un segundo mes. Solo 68 mujeres completaron el segundo mes del estudio.

Las mujeres se sometieron a varias pruebas para medir sus habilidades de pensamiento y memoria (“cognitivas”). También se midieron sus niveles de hormonas.

Los investigadores no encontraron cambios constantes en el pensamiento y la memoria vinculados con los cambios en los niveles hormonales de un mes a otro.

“En la mayoría de mujeres, el ciclo menstrual no influye de forma negativa en el rendimiento cognitivo”, dijo Leeners.

La Dra. Ami Baxi es psiquiatra y directora de los servicios psiquiátricos para pacientes internos adultos en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York.

“Aunque se ha pensado que las mujeres que están menstruando no funcionan con su capacidad cognitiva más alta, este estudio muestra que no hay una asociación constante entre los niveles hormonales de una mujer (en específico el estrógeno o la progesterona) y su funcionamiento”, dijo.

“Las mujeres no deben preocuparse de que su nivel de funcionamiento se vea definitivamente alterado según el momento de su ciclo ovulatorio”, dijo Baxi, y añadió que es importante recordar que “la respuesta de cada mujer a los cambios hormonales es distinta”.

El estudio fue publicado el 4 de julio en la revista Frontiers in Behavioral Neuroscience.

FUENTES: Brigitte Leeners, Dr. Med., professor, gynecological endocrinology and reproductive medicine, psychotherapist, and deputy head, department of reproductive endocrinology, University Hospital Zurich, Switzerland; Ami Baxi, M.D., psychiatrist and director of adult inpatient services, Lenox Hill Hospital, New York City; July 4, 2017, Frontiers in Behavioral Neuroscience