Ilia Calderón, de ‘Univisión’, entrevistó a un líder de este grupo, quien le demostró todo su odio.

Nacional

“Yo no te voy a echar del país, sino que te voy a quemar viva”, le dijo Chris Barker, líder de los Leales caballeros blancos del Ku Klux Klan, a la periodista afrodescendiente Ilia Calderón.

Barker recibió de manera hostil a la colombiana, que iba a entrevistarlo, en el hogar del Ku Klux Klan, un grupo de extrema derecha estadounidense que cree en la supremacía blanca y profesan su odio contra afrodescendientes y judíos. La comunicadora dio su testimonio de lo ocurrido a Caracol Radio y La W, en la mañana de este martes.

Lo primero que Barker pronunció al recibirlos fue: “Eres la primera persona negra que pisa esta casa”, contó Calderón en una entrevista para ‘La W Radio’.

De inmediato este hombre, que ocupa en el Ku Klux Klan un cargo de ‘mago imperial’, se deshizo en insultos contra la colombiana. Las agresiones verbales y gritos enardecidos de Barker alcanzaron a llenar de temor al equipo periodístico de ‘Univisión’.

Barker, que se ve en la entrevista vestido de rojo y acompañado de su esposa, ejerce sobre la periodista una mirada con profundo desdén.

La periodista confesó: “Nunca había sentido tanto odio en la mirada de una persona”, un rechazo a lo que representaba ella como mujer afrodescendiente.

Calderón indicó que la directora de noticias que se encargó de la producción de esta entrevista le había advertido al líder del Ku Klux Klan que la periodista era de otra raza.

No obstante, Barker se sorprendió cuando vio que Calderon era afrodescendiente.

La entrevista transcurrió en un bosque ubicado detrás de la casa del Ku Klux Klan, en Carolina del Norte. Durante la charla, Calderón veía cómo seis integrantes de este grupo –vestidos de blanco, morado y rojo– hacían sus cultos y giraban en círculos con antorchas, prendiendo una cruz en llamas.

Tras esos instantes de insultos contra Calderón, Barker acepta que la comunicadora se siente y comiencen la entrevista, cuyo objetivo era indagar qué hay detrás de estos grupos que incitan al odio y en qué creen. Pese a esto, la conversación se instauró en un ambiente cargado de desprecio, donde él no se cansaba decirle que no lo podía tocar, que no eran iguales.

Una de las preguntas en las cuales hizo énfasis Calderón fue sobre los migrantes, “¿qué hacer con ellos?”, cuestionó la reportera a Barker.

Barker no titubeó en su respuesta y dijo: “Una vez matamos a seis millones de judíos, podemos hacer eso ahora, ¿por qué no?”, contó Calderón.

En el transcurso de la entrevista, el líder del KKK intentó abandonar la entrevista en dos oportunidades y en la tercera se paró y se fue. El equipo de ‘Univisión’ lo convenció de que volviera y entonces este amenazó a Calderón con quemarla viva.

En ese momento la presión era mayor, pues conocían que Chris Barker está en libertad condicional por participar en el acuchillamiento de una persona en el hogar donde lo entrevistaron.

La esposa de Barker intentó mediar cuando dijo que la iba a quemar. “Modera tu lenguaje”, le dice la mujer. “Él no quiso decir eso”, añadió. Pero él la interrumpió al señalar: “Claro que sí lo quise decir”, señaló Calderón.

“Fueron momentos muy tensos. No sentí solidaridad de ella en ningún momento ni como mamá ni como mujer”, contó la periodista.

Tras una hora de conversación, la entrevistadora señaló que debía hacer algo para mostrar la realidad. Agregó que por los mensajes de este tipo de grupos es que pasan tragedias como lo ocurrido en Charlottesville, en Virginia, donde un hombre que cree en la supremacía blanca arrolló a varias personas, ocasionando la muerte de una, el fin de semana.

Al finalizar la entrevista, Calderón confesó su tristeza por lo ocurrido, teniendo en cuenta que su hija también puede ser víctima de ello en un futuro.

“Cuando pienso en mi hija y en todo lo que va a vivir, eso es lo que a mí me impulsa a ir allá, a enfrentar al que me odia sin yo haberle hecho nada”, lamentó Calderón.