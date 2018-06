Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. La policía de Gilbert arrestó a un hombre sospechoso de acosar y hostigar a una ex novia.

De acuerdo con la documentación de la corte, Scott Ruth, residente de Gilbert, fue nombrado sospechoso principal de la persona vista en video de vigilancia frente a la casa de su ex novia el pasado enero. El video muestra a Ruth entrando en un área de jardinería al otro lado del callejón de su casa, según la policía de Gilbert.

La policía dice que Ruth estuvo en una relación romántica “intermitente” con la víctima desde 2014-2016.

El 21 de junio se sirvió una orden de búsqueda en la residencia de Ruth. Una búsqueda reveló zapatos blancos con marcas negras, idénticos a los que se usan en el video de Scott en el paisajismo cerca de la casa de la víctima.

El novio de la víctima había informado que una de sus tres llantas había sido cortada una noche, y dijo que sospechaba que era Ruth. El novio le dijo a la policía que también había sorprendido a Ruth de pie afuera de su casa, tratando de mirar dentro de una ventana una noche de marzo de 2017.

“La víctima está angustiada emocionalmente y teme por su seguridad y la seguridad de su hijo”, dijo el informe policial.

Esta no es la primera vez que Ruth supuestamente actuó así o ha sido investigada en un caso de daño criminal.

Una novia anterior con la que Ruth había salido informó que las llantas de su nuevo novio habían sido cortadas mientras estaba estacionada afuera de su casa durante la noche. En un informe separado de Scottsdale, Ruth había sido identificada como líder de investigación en un informe de acoso y daño criminal.