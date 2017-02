Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— La policía de Mesa estaba investigando un apuñalamiento fatal temprano en la mañana del martes.

Los oficiales recibieron la llamada alrededor de las tres de la madrugada. Cuando llegaron a la zona de McKellips Road y Country Club Drive, encontraron a la víctima muerta en la escena, según el detective de la policía de Mesa, Steve Berry.

“No creemos que esto sea un evento al azar”, dijo Berry. “Creemos que podemos tener algunas personas de interés que estamos viendo, así que no queremos dar ninguno de esos nombres en este momento”.

Berry agregó que los oficiales no creen que haya violencia potencial para el resto de la comunidad.

Un número de oficiales estaban trabajando en la escena, reuniendo pruebas y entrevistando a testigos.

Una grúa arrastraba una minivan de color oscuro. Berry no explicó su conexión con el crimen.

El caso está siendo investigado, en cuanto haya meas información disponible actualizaremos la nota.