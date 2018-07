Por Hugo Laveen

Las personas mayores con una presión arterial más alta que el promedio tienen más marcadores de enfermedad cerebral que sus pares de presión promedio, según un estudio publicado el miércoles en la revista Neurology. En particular, los investigadores vieron signos aumentados de infartos cerebrales, o áreas de tejido muerto causadas por un bloqueo en el suministro de sangre al cerebro, al mirar el tejido post mórtem bajo un microscopio.

Los cerebros autopsiados también revelaron que la presión arterial más alta que el promedio se asocia con un marcador de la enfermedad de Alzheimer.

“Sabemos que la presión arterial, especialmente si es alta, está relacionada con el accidente cerebrovascular y también con la demencia”, dijo la Doctora Zoe Arvanitakis, autora principal del estudio y profesora de neurología en el Centro médico de la Universidad Rush en Chicago.

“En este estudio, queríamos examinar la relación de la presión arterial en un rango de valores, no solo alto, sino también normal y bajo, con las dos causas más comunes de accidente cerebrovascular y demencia”, dijo Arvanitakis. Esas causas son los infartos cerebrales (también llamados lesiones cerebrales) y los biomarcadores característicos de la enfermedad de Alzheimer: las placas y los ovillos, ambos hechos de proteínas diferentes, en el cerebro.

Mirando el tejido cerebral

La presión arterial es una medida de la fuerza a la que la sangre fluye a través de nuestras venas, arterias y capilares, según la American Heart Association. Demasiada fuerza significa alta presión; una fuerza demasiado débil significa baja.

En números, la presión arterial alta se considera cualquier cosa sobre 140/90. El primer número, la presión sistólica, refleja la presión en los vasos cuando el corazón late. El segundo número, diastólico, mide cuando el corazón está en reposo. La presión arterial baja no se define a propósito porque no se considera que un número sea demasiado bajo, siempre y cuando no haya síntomas preocupantes, como mareos, náuseas y problemas para concentrarse.

Para entender cómo la presión arterial se relaciona con el accidente cerebrovascular y la demencia, Arvanitakis y sus colegas solicitaron la ayuda de 1.288 personas, todas de 65 años o más y aproximadamente dos tercios de ellas mujeres. La participación incluyó exámenes físicos anuales, algunas pruebas neuropsicológicas y registros de sus historias médicas y medicamentos.

Los inscritos también accedieron a una autopsia cerebral cuando murieron; justo antes de los 89 fue el promedio. “Lo que queríamos hacer es mirar el tejido cerebral real para ver si vimos los cambios subyacentes en el cerebro que causan el accidente cerebrovascular o los cambios subyacentes en el cerebro que causan la demencia”, dijo Arvanitakis.

Los datos de los participantes mostraron una presión arterial sistólica promedio de 134 y una presión arterial diastólica promedio de 71. Dos tercios tenían antecedentes de presión arterial alta y el 87% tomaban medicamentos para la presión arterial alta.

“Analizamos la presión arterial de diferentes maneras”, incluido cómo los cambios en la presión arterial, como la disminución de la presión sanguínea, “podrían estar asociados con las lesiones cerebrales en el momento de la muerte”, dijo Arvanitakis.

Mayor presión, mayores riesgos

La investigación encontró que “cuanto más alta es la presión arterial promedio, más probabilidades hay de que una persona tenga lesiones cerebrales”, dijo Arvanitakis.

Por ejemplo, una presión arterial sistólica de 147 se tradujo en un riesgo 46% mayor de tener una o más lesiones cerebrales, específicamente infartos, mostró el análisis. Esta misma presión sistólica superior a la media (147 frente al promedio grupal de 134) también significó un 46% más de posibilidades de lesiones grandes más un riesgo 36% mayor de lesiones muy pequeñas, indicaron los resultados.

Por separado, la presión arterial diastólica más alta que el promedio también mostró una relación con las lesiones cerebrales, hallaron los investigadores. Las personas con una presión diastólica más alta que el promedio (79, por ejemplo, en comparación con el promedio del grupo de 71) tenían un riesgo 28% mayor de una o más lesiones, encontraron los investigadores.

Arvanitakis y sus colegas también descubrieron que la presión arterial sistólica más alta se asoció con un mayor número de enredos en el tejido cerebral, un signo común de la enfermedad de Alzheimer, pero no de placas amiloides, otra característica común de la enfermedad neurodegenerativa.

Arvanitakis dijo que este hallazgo es difícil de interpretar y requiere más investigación.

La importancia de controlar la presión sanguínea

El Doctor Joe Verghese, profesor de neurología y medicina y director del Centro de Gerontología Resnick en el Colegio de Medicina Albert Einstein, dijo que los puntos fuertes del nuevo estudio incluyen la gran tasa de participación y las evaluaciones de la presión arterial y la cognición “hecho usando estandarizado procedimientos “.

Verghese, que no participó en la investigación, agregó que su debilidad clave era la información disponible “limitada”. Aún así, dice que el estudio tomó un “enfoque diferente” en su examen de la salud cerebral en los ancianos.

“En estudios anteriores, el foco estaba en la demencia diagnosticada clínicamente”, en un consultorio médico, basado en pruebas mientras los pacientes todavía estaban vivos, escribió Verghese en un correo electrónico.Sin embargo, Arvanitakis y sus colegas mostraron una relación directa entre la presión arterial y los signos de las causas del accidente cerebrovascular y la demencia: “la presencia de patología vascular en los cerebros post-mortem”.

“El estudio además apoya el tratamiento de la presión arterial en los últimos años de la vida para prevenir la enfermedad cerebrovascular”, dijo Verghese. “La historia sobre el riesgo de Alzheimer es menos clara”.

Aún así, investigaciones pasadas, incluida la de Verghese, han demostrado que la presión sanguínea anormal en la vida media y tardía estaba asociada con el riesgo de demencia.

“Una reciente revisión del Instituto de Medicina concluyó que había evidencia de apoyo para recomendar el manejo de la presión arterial para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y riesgo de demencia”, dijo.

Arvanitakis dijo que cualquier persona preocupada por el accidente cerebrovascular o la demencia “debería continuar siguiendo las recomendaciones médicas actuales para una buena salud neurológica, y estas incluyen hacer ejercicio regularmente y seguir un buen plan de nutrición”.

“Dado que la presión arterial es un factor de riesgo importante para la enfermedad, realmente necesitamos entender cómo afecta el cerebro”, dijo. “La investigación realmente necesita la participación de voluntarios y necesita el financiamiento científico continuo para continuar haciendo descubrimientos importantes”.