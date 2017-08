El Ku Klux Klan tiene 130 organizaciones en el país, otras 193 impulsan la separación de razas.

La noticia de la marcha que supremacistas blancos realizaron en Charlottesville, Virginia, le dio esta semana la vuelta al mundo. La movilización –considerada una de las más grandes de los últimos años– fue motivada por la decisión de la alcaldía de la ciudad de retirar de uno de sus parques una estatua de Robert E. Lee, el general que encabezó los ejércitos de los Estados Confederados durante la Guerra de Secesión (1861-1865).

La noche del viernes 11 de agosto un río de personas recorrió las calles de esta localidad con antorchas y coreando consignas como “los judíos no nos reemplazarán”, “las calles nos pertenecen” o “prometemos recuperar nuestro país”.

Al día siguiente, cientos de estas personas, muchas de ellas con palos, bates de béisbol, cascos y escudos, salieron nuevamente a las calles. Lo hicieron con banderas confederadas y símbolos alusivos al Ku Klux Klan (KKK) e incluso al nazismo, y, durante horas, volvieron a corear consignas racistas y xenófobas.

En el parque de la Emancipación se encontraron con un grupo de contramanifestantes que los enfrentó con arengas como “No nazis, no KKK, no fascist USA”. El encuentro derivó en unos enfrentamientos que dejaron decenas de heridos y capturados, y una tragedia: una joven perdió la vida tras ser atropellada por un supremacista blanco de 20 años que arrolló con su carro a un grupo de personas que se oponían a la movilización de estos grupos racistas.

“Lo ocurrido en Charlottesville demuestra una capacidad inédita de planificación y coordinación entre diferentes sectores de la derecha extrema y racista. Los representantes de grupos como ‘Vanguard America’, ‘Identity Evropa’, ‘League of the South’, ‘Traditionalist Worker Party’, ‘National Socialist Movement’, ‘Council of Conservative Citizens’, entre otros, hicieron a un lado sus desacuerdos y lograron articularse bajo la consigna de ‘unir a la derecha’ ”, advierten los investigadores del Southern Poverty Law Center (SPLC), una ONG de abogados defensores de los derechos civiles.

Dicha organización, que cuenta con el observatorio más riguroso de movimientos extremistas en Estados Unidos, ha documentado un dramático incremento de los grupos de odio en los últimos 18 años. Mientras en 1999 había 457 grupos, en el 2016 fueron registradas 917 organizaciones de este tipo, la mayoría ligadas al Ku Klux Klan y al movimiento nacionalista blanco.

Pero ¿quiénes son estas personas, dónde están, cuántos son y qué reivindican?

De los 917 grupos de odio registrados por el SPLC, 193 se inscriben en el movimiento separatista, el cual reivindica la separación total de blancos y negros, se reconoce como antisemita y plantea, incluso, la necesidad de una nación blanca y una nación negra.

Otras 130 organizaciones forman parte del Ku Klux Klan, que fue fundado en 1865 como una organización unitaria, pero con el tiempo se fue multiplicando en subgrupos que se regaron por todo el país. Históricamente, el KKK ha profesado su odio a los negros y a los homosexuales, pero en los últimos años le ha declarado también la guerra a los inmigrantes.

El martes, la periodista Ilia Calderón, presentadora de Univisión, reveló en La W las agresiones que recibió por parte de Chris Barker, líder del grupo Los Leales Caballeros Blancos, del KKK, durante una entrevista en la casa del extremista, en Carolina del Norte. “Eres la primera persona negra en pisar este lugar”, le dijo Barker al verla.

Luego, durante la conversación –que transcurrió en medio de un ritual realizado por hombres vestidos con los típicos atuendos del clan–, el líder se despachó contra Ilia usando insultos racistas y le dijo que en lugar de “echarla del país” la iba a “quemar viva”.

Pero hay más expresiones de esta corriente supremacista. El SPLC ha contabilizado otros 100 grupos de nacionalistas blancos, es decir, personas a quienes une la idea de que la raza blanca es superior. Entre esta línea están los neoconfederados (43), los neonazis (99), los ‘skinhead’ racistas (78) y la corriente de identidad cristiana (21).

Por otro lado, hay 52 grupos anti-LGBTI, normalmente integrados por radicales cristianos, y 101 grupos antimusulmanes, que se multiplicaron tras el ataque del 11-S al World Trade Center.

Por último, hay otras 100 organizaciones ligadas a lo que se conoce como el movimiento de odio general, que se subdivide en tres grupos: los antiinmigrantes, los que niegan el Holocausto y los de posiciones religiosas extremas.

A todos estos grupos los une un sentimiento de furia que podría resumirse en una frase que Jason Kessler, la nueva figura del nacionalismo blanco estadounidense, dio a la prensa durante la marcha de Charlottesville: “Lo que hoy estamos viendo es un genocidio blanco, el reemplazo cultural y étnico de nuestra gente”.