Por Hugo Laveen

Spalding County, GA. Los investigadores del condado de Spalding hicieron un descubrimiento sorprendente el lunes.

El cuerpo de un hombre desaparecido que se reportó como desaparecido de Griffin en diciembre fue encontrado dentro de una pared interior de un motel.

La camioneta pickup de Timothy Allen Johnson fue encontrada en el estacionamiento de Crestview Baptist Church en North Expressway, pero ese fue el último rastro de él hasta ahora.

El domingo, un hombre llamó al 911 para decirle que encontró un cadáver mientras cometía un robo en un motel.

El motel está justo al lado de Crestview Baptist Church.

La persona que llamó le dijo a los investigadores que estaba en el hotel vacante Express Inn and Suites buscando cables de cobre para robar, cuando se encontró con un cuerpo dentro de una pared.

El teniente de la policía de Griffin, Joe Hudson, fue al motel y encontró una habitación donde había un olor fétido. Después de seguir investigando, el teniente Hudson descubrió los restos de Johnson en el área de acceso a la plomería.

No se sospecha ningún juego sucio en la muerte de Johnson, pero se realizará una autopsia para determinar la causa exacta. El médico forense dijo que, debido a complicaciones, los resultados no estarán listos hasta dentro de varios meses.

La policía no entrará en detalles exactos, pero según cómo encontraron su cuerpo, creen que Johnson también estaba buscando alambre de cobre cuando murió, y su muerte se debió a algún tipo de percance ocurrido durante su robo.