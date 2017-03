Por Hugo Laveen

Un presunto ladrón provocó un incendio en Phoenix el viernes por la mañana, según el capitán Reda Bigler del departamento de bomberos de Phoenix.

El incidente sucedió aproximadamente a las 4 de la mañana en un vecindario cerca de la Calle 7 y Thomas Road.

La policía tomó bajo custodia al sospechoso de un robo, un hombre adulto, después de que se encerró en una habitación dentro de una casa y provocó un incendio en una habitación.

Inicialmente, fue una alarma que llevó a los oficiales a la casa.

La dueña de casa, que vive allí sola y no estaba en casa cuando la alarma sonó, se reunió con la policía en la escena y les dio una llave para acceder a la casa.

La policía dijo que escucharon a alguien cuando entraron en la casa y que fue cuando el sospechoso inició el incendio.

“Es una situación inusual” -dijo el capitán Bigler-. “Ellos piensan que es sólo una manera de escapar, sin embargo, probablemente no se dan cuenta de que empiezan un fuego que crea humo pesado y por lo general ese humo mismo los va a atrapar”.

Los bomberos fueron llamados a la escena y rápidamente quedo el fuego bajo control.

“Los bomberos entraron y apagaron rápidamente el fuego que estaba en esa habitación”, explicó el capitán Bigler. “Había humo saliendo de la puerta principal y de la habitación de enfrente. Sabían que se había barricado en el dormitorio, sin embargo, ese humo se había abierto camino por toda la casa.

Los bomberos también rescataron a un gato.

“Extinguieron el fuego y encontraron un gato en medio de todo lo que obviamente era del propietario”, dijo el capitán Bigler. “El gato fue puesto fuera de peligro y reanimado”.

El capitán Bigler dijo que 25 a 30 bomberos respondieron a la escena.

Thomas Road estaba cerrado por un par de horas.

La casa tiene daños por humo y agua y los bomberos dijeron que el dueño de casa no podrá vivir allí.

Potts dijo que el dueño de una casa es un artista y una gran parte de su trabajo fue dañado.

“Fue muy duro”, dijo Potts. “Emocionalmente, obviamente, esto es muy difícil para el vecindario”.

Los investigadores están trabajando para averiguar cómo el sospechoso de robo comenzó el incendio.