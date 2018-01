Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Una madre de Mesa tiene la misión de rastrear a una ladrona de paquetes atrapada en cámara. Charlisha Pierson dice que sus cámaras de vigilancia capturaron a una mujer en sombras que llegaba a su casa en un auto plateado y luego salían para deslizar una gran caja desde su porche.

La policía de Mesa está investigando el robo que ocurrió el viernes por la mañana cerca de Stapley y McKellips. “Parecía que lo había hecho antes, eso es seguro”, dice Pierson.

Pierson dice que ella había dejado el paquete que contiene una lavadora a presión para que FedEx recoja y devuelva el artículo. “Me imaginé, está bien, quizás la enviaron a recoger el paquete, así que al principio, realmente no pensé en nada”, dice Pierson. “Pero luego, cuando FedEx vino y dijo ‘Hola, estamos aquí para recoger su paquete’, fue cuando hizo clic”.

Pierson ha publicado clips de vigilancia en varios foros de redes sociales, y ha recibido muchos comentarios. “Cada comentario que recibí, cada tip, cualquier cosa, la he enviado directamente a la Policía de Mesa”, dice Pierson.

La policía de Mesa dice que no se han realizado arrestos y que están trabajando para identificar a la sospechosa. Se insta a todos los que tengan información a que los llame.