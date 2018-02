Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una avalancha de robos de vehículos dentro de los lotes cercados en las subestaciones de la policía de Phoenix ha puesto algunos artículos peligrosos en manos de delincuentes.

Hubo tres casos separados de robos de vehículos policiales marcados y sin marcar que se estacionaron dentro de lotes vallados y amurallados alrededor de dos subestaciones.

El incidente más reciente ocurrió en el recintode Central City en la calle 16 al sur de Buckeye Road entre el viernes 2 de febrero a las 2 p.m. y el domingo 4 de febrero a las 11 a.m.

Otros dos robos ocurrieron en las últimas tres semanas en la subestación de la calle 24 y Broadway Road.

El sargento Vince Lewis dijo que estos son crímenes de oportunidad. “Todavía estamos investigando activamente esto, pero las lecciones aprendidas aquí son las lecciones que enseñamos muy a menudo. Tómalo; Ciérralo; ocultarlo”.

“Es posible que algunos de estos vehículos no se hayan asegurado adecuadamente o no se hayan desbloqueado”, dijo. “Había artículos allí que deberían haberse asegurado adecuadamente. Estamos revisando eso para averiguar si hubo violaciones de la política, buscando la posibilidad de investigaciones, tal vez. Si alguien fuera considerado responsable, tal vez enfrentaría la disciplina”.

La policía dice que los sospechosos probablemente saltaron las vallas o bloquearon las paredes alrededor de la propiedad y revisaron si había autos desbloqueados. Quien sea responsable se escapó con el equipo táctico de la policía, las armas y una insignia, entre otras cosas.

Entre las armas que se pueden llevar hay un rifle AR-15, un Taser, dos botes grandes de gas pimienta, un bastón extensible para la policía, un arma de fuego Glock y una navaja de bolsillo. “Es una brecha en la seguridad”, dijo Lewis. “No necesariamente nos gusta entrar en detalles de seguridad, obviamente. No queremos volver a ser víctimas”.

El recinto de Central City no parece tener cámaras de vigilancia que podrían haber registrado a los sospechosos en acción. Varias empresas cercanas confirman que la policía les preguntó si tenían cámaras. Ninguno lo hizo. Lewis dijo que es responsabilidad de los oficiales asegurar sus equipos y armas correctamente.

La mayor preocupación es cómo estos sospechosos tienen tan fácil acceso a los estacionamientos amurallados y revolviendo los vehículos sin que nadie los vea. “Vamos a ver qué tipos de medidas de seguridad podrían mejorarse para ayudar a evitar que esto vuelva a suceder”, dijo Lewis.