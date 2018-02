Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Algunos ladrones trataron de robar un puesto en el camino que vende animales de peluche gigantes para el Día de San Valentín. Pero no llegaron muy lejos. Algunos testigos de pensamiento rápido lucharon para detenerlos.

En la esquina de 43rd Ave y Thomas Road, Erika González realiza un verdadero trabajo de amor. Ella y su familia han estado vendiendo regalos del Día de San Valentín durante los últimos seis años.

“Creo que esto es hermoso”, dijo González.”Intento hacer cosas diferentes, diferentes detalles para los clientes”.

La semana pasada, dos ladrones trataron de quitárselo, corriendo hacia su tienda y sacando dos de los osos más grandes que tenía a la venta.

“Me enloquece y me siento impotente porque es un trabajo duro para hacer esto. He estado trabajando en esto durante el último mes haciendo todo esto, invirtiendo y reuniendo todo. Para que alguien venga y obtenga algo que no es suyo. Siento que mi trabajo duro se ha perdido “, dijo González.

Pero su plan obviamente no estaba bien pensado. El auto de los ladrones al escapar, ahora estaba atascado en una luz roja.

La justicia callejera sería tan dulce.

Dos testigos de gran corazón se pusieron en acción, luchando por los osos robados en medio del tráfico y devolviéndolos a González.

El extraño evento fue grabado por otro hombre, Emigdio Rivas, quien fue detenido en esa misma luz roja.

“Me alegra que todavía haya personas con corazón”, dijo. “Gente que aún tiene el coraje de defenderse y arriesgarse. Arriesgar porque se arriesgó para ayudar a alguien que no conocía. Así que estoy muy feliz. Doy gracias a las personas que lo hicieron”.

Los osos fueron limpiados y puestos a la venta. Cada uno vale $120.