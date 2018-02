Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. La policía de ASU dice que alguien hizo una amenaza contra el atletismo de Sun Devil el viernes.

No se dieron detalles sobre la amenaza excepto que era “específica”.

La policía dice que la persona que presuntamente hizo la amenaza fue detenida en un lugar fuera del campus sin problema alrededor de las 8 de la noche.

El sospechoso es un hombre de 20 años. Él es un ex alumno de ASU pero no ha sido inscrito en más de un año.

La amenaza no tuvo impacto en las actividades del campus el viernes.

La policía de Tempe ayudó a la policía de ASU en la investigación.